Англия
25.06.2024, вторник, 22:00
Чемпионат Европы, группа C, 3 тур
Чемпионат Европы, группа C, 3 тур
0 : 0
Матч завершен
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Словения
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
4
Деклан Райс
ОП
16
Конор Галлахер
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
11
Фил Фоден
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Словения
1
Ян Облак
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
17
Ян Млакар
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
23
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
14
Эзри Конса
ЦЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
8
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
26
Кобби Майну
ЦП
25
Адам Уортон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
18
Энтони Гордон
ЛВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
24
Коул Палмер
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Словения
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
25
Адриан Зеликович
ОП
15
Томи Хорват
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
24
Нино Цугель
ПВ
26
Йосип Иличич
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
19
Жан Целар
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
12
Триппьер
5
Стоунз
6
Гехи
2
Уокер
4
Райс
16
Галлахер
10
Беллингем
11
Фоден
7
Сака
9
Кейн
3-2-1-4
1
Облак
13
Янжа
2
Карничник
21
Дркушич
20
Стоянович
6
Бийол
22
Гнезда Черин
11
Шешко
9
Шпорар
17
Млакар
10
Элшник
12
Триппьер
8
Александер-Арнольд
8
Александер-Арнольд
12
Триппьер
16
Галлахер
26
Майну
26
Майну
16
Галлахер
11
Фоден
18
Гордон
18
Гордон
11
Фоден
7
Сака
24
Палмер
24
Палмер
7
Сака
17
Млакар
5
Горенц-Станкович
5
Горенц-Станкович
17
Млакар
13
Янжа
3
Балковец
3
Балковец
13
Янжа
11
Шешко
26
Иличич
26
Иличич
11
Шешко
9
Шпорар
19
Целар
19
Целар
9
Шпорар
Остались в запасе
Англия
Словения
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
23
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
14
Эзри Конса
ЦЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
25
Адам Уортон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
4
Миха Блажич
ЦЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
25
Адриан Зеликович
ОП
15
Томи Хорват
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
24
Нино Цугель
ПВ
18
Жан Випотник
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
Остались в запасе
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
23
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
14
Эзри Конса
ЦЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
25
Адам Уортон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
4
Миха Блажич
ЦЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
25
Адриан Зеликович
ОП
15
Томи Хорват
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
24
Нино Цугель
ПВ
18
Жан Випотник
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Матьяж Кек
Статистика матча Англия - Словения
3
2
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
74
26
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
0
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Англии и Словении, матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Словения
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
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