Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    • Главная
    • Трансляции
    • Англия – Словения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2024

    Англия – Словения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2024

    Англия
    25.06.2024, вторник, 22:00
    Чемпионат Европы, группа C, 3 тур
    0 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Словения
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Англия
    1
    Джордан Пикфорд
    ВР
    5
    Джон Стоунз
    ЦЗ
    6
    Марк Гехи
    ЦЗ
    12
    Киран Триппьер
    ПЗ
    2
    Кайл Уокер
    ПЗ
    4
    Деклан Райс
    ОП
    16
    Конор Галлахер
    ЦП
    10
    Джуд Беллингем
    ЦП
    11
    Фил Фоден
    ЛВ
    7
    Букайо Сака
    ПВ
    9
    Гарри Кейн
    ЦФ
    Главный тренер
    Гарет Саутгейт
    Словения
    1
    Ян Облак
    ВР
    6
    Яка Бийол
    ЦЗ
    13
    Эрик Янжа
    ЦЗ
    2
    Жан Карничник
    ЦЗ
    21
    Ваня Дркушич
    ЦЗ
    20
    Петар Стоянович
    ПЗ
    22
    Адам Гнезда Черин
    ЦП
    10
    Тими Элшник
    ЦФ
    17
    Ян Млакар
    ЦФ
    9
    Андраж Шпорар
    ЦФ
    11
    Беньямин Шешко
    ЦФ
    Главный тренер
    Матьяж Кек
    Англия
    13
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    23
    Дин Хендерсон
    ВР
    3
    Люк Шоу
    ЛЗ
    14
    Эзри Конса
    ЦЗ
    15
    Льюис Данк
    ЦЗ
    22
    Джо Гомес
    ЦЗ
    8
    Трент Александер-Арнольд
    ПЗ
    26
    Кобби Майну
    ЦП
    25
    Адам Уортон
    ЦП
    21
    Эберечи Эзе
    АП
    18
    Энтони Гордон
    ЛВ
    20
    Джаррод Боуэн
    ПВ
    24
    Коул Палмер
    ПВ
    17
    Айван Тони
    ЦФ
    19
    Олли Уоткинс
    ЦФ
    Словения
    16
    Игор Векич
    ВР
    12
    Вид Белец
    ВР
    5
    Йон Горенц-Станкович
    ЦЗ
    3
    Юре Балковец
    ЦЗ
    4
    Миха Блажич
    ЦЗ
    23
    Давид Брекало
    ЦЗ
    25
    Адриан Зеликович
    ОП
    15
    Томи Хорват
    ЦП
    8
    Занди Ловрич
    ЦП
    14
    Ясмин Куртич
    ЦП
    7
    Беньямин Вербич
    ЛВ
    24
    Нино Цугель
    ПВ
    26
    Йосип Иличич
    ЦФ
    18
    Жан Випотник
    ЦФ
    19
    Жан Целар
    ЦФ
    4-1-2-2-1
    1
    Пикфорд
    12
    Триппьер
    5
    Стоунз
    6
    Гехи
    2
    Уокер
    4
    Райс
    16
    Галлахер
    10
    Беллингем
    11
    Фоден
    7
    Сака
    9
    Кейн
    3-2-1-4
    1
    Облак
    13
    Янжа
    2
    Карничник
    21
    Дркушич
    20
    Стоянович
    6
    Бийол
    22
    Гнезда Черин
    11
    Шешко
    9
    Шпорар
    17
    Млакар
    10
    Элшник
    12
    Триппьер
    8
    Александер-Арнольд
    8
    Александер-Арнольд
    12
    Триппьер
    16
    Галлахер
    26
    Майну
    26
    Майну
    16
    Галлахер
    11
    Фоден
    18
    Гордон
    18
    Гордон
    11
    Фоден
    7
    Сака
    24
    Палмер
    24
    Палмер
    7
    Сака
    17
    Млакар
    5
    Горенц-Станкович
    5
    Горенц-Станкович
    17
    Млакар
    13
    Янжа
    3
    Балковец
    3
    Балковец
    13
    Янжа
    11
    Шешко
    26
    Иличич
    26
    Иличич
    11
    Шешко
    9
    Шпорар
    19
    Целар
    19
    Целар
    9
    Шпорар
    Остались в запасе
    Англия
    Словения
    13
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    23
    Дин Хендерсон
    ВР
    3
    Люк Шоу
    ЛЗ
    14
    Эзри Конса
    ЦЗ
    15
    Льюис Данк
    ЦЗ
    22
    Джо Гомес
    ЦЗ
    25
    Адам Уортон
    ЦП
    21
    Эберечи Эзе
    АП
    20
    Джаррод Боуэн
    ПВ
    17
    Айван Тони
    ЦФ
    19
    Олли Уоткинс
    ЦФ
    Главный тренер
    Гарет Саутгейт
    16
    Игор Векич
    ВР
    12
    Вид Белец
    ВР
    4
    Миха Блажич
    ЦЗ
    23
    Давид Брекало
    ЦЗ
    25
    Адриан Зеликович
    ОП
    15
    Томи Хорват
    ЦП
    8
    Занди Ловрич
    ЦП
    14
    Ясмин Куртич
    ЦП
    7
    Беньямин Вербич
    ЛВ
    24
    Нино Цугель
    ПВ
    18
    Жан Випотник
    ЦФ
    Главный тренер
    Матьяж Кек
    Остались в запасе
    13
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    23
    Дин Хендерсон
    ВР
    3
    Люк Шоу
    ЛЗ
    14
    Эзри Конса
    ЦЗ
    15
    Льюис Данк
    ЦЗ
    22
    Джо Гомес
    ЦЗ
    25
    Адам Уортон
    ЦП
    21
    Эберечи Эзе
    АП
    20
    Джаррод Боуэн
    ПВ
    17
    Айван Тони
    ЦФ
    19
    Олли Уоткинс
    ЦФ
    Остались в запасе
    16
    Игор Векич
    ВР
    12
    Вид Белец
    ВР
    4
    Миха Блажич
    ЦЗ
    23
    Давид Брекало
    ЦЗ
    25
    Адриан Зеликович
    ОП
    15
    Томи Хорват
    ЦП
    8
    Занди Ловрич
    ЦП
    14
    Ясмин Куртич
    ЦП
    7
    Беньямин Вербич
    ЛВ
    24
    Нино Цугель
    ПВ
    18
    Жан Випотник
    ЦФ
    Главный тренер
    Гарет Саутгейт
    Главный тренер
    Матьяж Кек
    Статистика матча Англия - Словения
    3
    2
    Всего ударов по воротам
    12
    4
    Удары в створ
    4
    1
    Владение мячом %
    74
    26
    Желтые карточки
    3
    2
    Угловые удары
    6
    0
    Нарушения
    11
    9
    Офсайды
    2
    0
    Количество передач
    746
    272
    Сейвы
    1
    3
    Точность передач %
    91
    73
    Удары мимо ворот
    4
    2
    Блокированные удары
    4
    1
    Удары из пределов штрафной
    6
    1
    Удары из-за пределов штрафной
    6
    3
    xG (ожидаемые голы)
    0.87
    0.13
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборных Англии и Словении, матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Словения

    Англия – Словения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2024

    Новости по теме
    Фанаты сборной Англии бросали стаканчики в Саутгейта после нулевой ничьей со Словенией 1
    Обзор матча Англия – Словения голы и лучшие моменты (Видео)
    Стали известны стартовые составы на матч Англия – Словения: 25 июня
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2024 09:05
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+