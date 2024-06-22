Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча сборных Бельгии и Румынии, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Румыния