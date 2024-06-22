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    • Бельгия – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2024

    Бельгия – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2024

    Бельгия
    22.06.2024, суббота, 22:00
    Чемпионат Европы, группа E, 2 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.5
    Х
    4.5
    П2
    7
    Реклама, 18+
    Румыния
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Бельгия
    1
    Коэн Кастелс
    ВР
    0
    Янник Феррейра Карраско
    ЛЗ
    2
    Зено Дебаст
    ЦЗ
    0
    Ваут Фас
    ЦЗ
    21
    Тимоти Кастань
    ПЗ
    18
    Орель Мангала
    ЦП
    7
    Кевин Де Брюйне
    ЦП
    9
    Леандро Троссард
    ЦП
    24
    Амаду Онана
    ЦП
    22
    Жереми Доку
    ЦП
    10
    Ромелу Лукаку
    ЦФ
    Главный тренер
    Доменико Тедеско
    Румыния
    0
    Флорин Ницэ
    ВР
    0
    Никушор Банку
    ЛЗ
    15
    Андрей Буркэ
    ЦЗ
    3
    Раду Дрэгушин
    ЦЗ
    2
    Андрей Рацу
    ПЗ
    17
    Флоринел Коман
    ЛП
    18
    Рэзван Марин
    ЦП
    0
    Мариус Марин
    ЦП
    0
    Николаэ Станчу
    ЦП
    20
    Деннис Ман
    ПП
    19
    Денис Дрэгуш
    ЦФ
    Главный тренер
    Эдвард Йордэнеску
    4-5-1
    1
    Кастелс
    0
    Феррейра Карраско
    2
    Дебаст
    0
    Фас
    21
    Кастань
    7
    Де Брюйне
    9
    Троссард
    24
    Онана
    22
    Доку
    18
    Мангала
    10
    Лукаку
    4-5-1
    0
    Ницэ
    2
    Рацу
    15
    Буркэ
    3
    Дрэгушин
    0
    Банку
    20
    Ман
    18
    Марин
    0
    Марин
    0
    Станчу
    17
    Коман
    19
    Дрэгуш
    Остались в запасе
    Бельгия
    Румыния
    Главный тренер
    Доменико Тедеско
    Главный тренер
    Эдвард Йордэнеску
    Главный тренер
    Доменико Тедеско
    Главный тренер
    Эдвард Йордэнеску
    Статистика матча Бельгия - Румыния
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборных Бельгии и Румынии, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Румыния

    Бельгия – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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