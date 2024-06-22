Бельгия
22.06.2024, суббота, 22:00
Чемпионат Европы, группа E, 2 тур
Чемпионат Европы, группа E, 2 тур
- : -
Не начался
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П1
1.5
Х
4.5
П2
7
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Румыния
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
0
Янник Феррейра Карраско
ЛЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
0
Ваут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
18
Орель Мангала
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
ЦП
9
Леандро Троссард
ЦП
24
Амаду Онана
ЦП
22
Жереми Доку
ЦП
10
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Румыния
0
Флорин Ницэ
ВР
0
Никушор Банку
ЛЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
17
Флоринел Коман
ЛП
18
Рэзван Марин
ЦП
0
Мариус Марин
ЦП
0
Николаэ Станчу
ЦП
20
Деннис Ман
ПП
19
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
4-5-1
1
Кастелс
0
Феррейра Карраско
2
Дебаст
0
Фас
21
Кастань
7
Де Брюйне
9
Троссард
24
Онана
22
Доку
18
Мангала
10
Лукаку
4-5-1
0
Ницэ
2
Рацу
15
Буркэ
3
Дрэгушин
0
Банку
20
Ман
18
Марин
0
Марин
0
Станчу
17
Коман
19
Дрэгуш
Остались в запасе
Бельгия
Румыния
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Статистика матча Бельгия - Румыния
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Бельгии и Румынии, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Румыния
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Pari».