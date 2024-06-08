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Смотреть прямую трансляцию матча сборной Португалии против Хорватии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июня 2024, в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Хорватия

Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».

Игру будет транслировать «Olimpbet».