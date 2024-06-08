Португалия
08.06.2024, суббота, 19:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Матч завершен
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Хорватия
48' Д. Жота
8' Л. Модрич (П)
56' А. Будимир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
22
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
6
Жоао Палинья
ОП
23
Витинья
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
11
Жоау Феликс
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
11
Марсело Брозович
ОП
7
Ловро Майер
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
16
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
3
Пепе
ЦЗ
24
Антониу Силва
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
18
Рубен Невеш
ОП
16
Матеус Нуньес
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
21
Диогу Жота
ЛВ
25
Педру Нету
ЛВ
17
Рафаэль Леау
ЛВ
26
Франсишку Консейсау
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Хорватия
14
Иван Перишич
ЛВ
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
5
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
25
Лука Сучич
ЦП
26
Мартин Батурина
ЦП
13
Никола Влашич
АП
18
Лука Иванушец
АП
15
Марио Пашалич
АП
24
Марко Пашалич
ЛВ
17
Бруно Петкович
ЦФ
20
Марко Пьяца
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Кошта
19
Мендеш
4
Диаш
14
Инасиу
5
Далот
6
Палинья
23
Витинья
10
Силва
8
Фернандеш
9
Рамуш
11
Феликс
4-1-3-2
1
Ливакович
3
Понграчич
6
Шутало
2
Станишич
4
Гвардиол
11
Брозович
7
Майер
8
Ковачич
10
Модрич
16
Будимир
9
Крамарич
19
Мендеш
20
Канселу
20
Канселу
19
Мендеш
5
Далот
2
Семеду
2
Семеду
5
Далот
23
Витинья
16
Нуньес
16
Нуньес
23
Витинья
9
Рамуш
21
Жота
21
Жота
9
Рамуш
8
Фернандеш
25
Нету
25
Нету
8
Фернандеш
11
Феликс
17
Леау
17
Леау
11
Феликс
9
Крамарич
14
Перишич
14
Перишич
9
Крамарич
10
Модрич
25
Сучич
25
Сучич
10
Модрич
8
Ковачич
13
Влашич
13
Влашич
8
Ковачич
11
Брозович
18
Иванушец
18
Иванушец
11
Брозович
7
Майер
15
Пашалич
15
Пашалич
7
Майер
16
Будимир
17
Петкович
17
Петкович
16
Будимир
Остались в запасе
Португалия
Хорватия
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
3
Пепе
ЦЗ
24
Антониу Силва
ЦЗ
13
Данилу Перейра
ОП
18
Рубен Невеш
ОП
15
Жоау Невеш
АП
26
Франсишку Консейсау
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
5
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
26
Мартин Батурина
ЦП
24
Марко Пашалич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
3
Пепе
ЦЗ
24
Антониу Силва
ЦЗ
13
Данилу Перейра
ОП
18
Рубен Невеш
ОП
15
Жоау Невеш
АП
26
Франсишку Консейсау
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Остались в запасе
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
5
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
26
Мартин Батурина
ЦП
24
Марко Пашалич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Португалия - Хорватия
1
3
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
7
Смотреть прямую трансляцию матча сборной Португалии против Хорватии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июня 2024, в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Хорватия
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