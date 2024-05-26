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    • «Верона» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024

    «Верона» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024

    Верона
    26.05.2024, воскресенье, 21:45
    Италия. Серия А, 38 тур
    2 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Интер
    17' Т. Нослен
    37' Т. Суслов
    10' М. Арнаутович
    45+1' М. Арнаутович
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Верона
    34
    Симоне Перилли
    ВР
    19
    Рубен Винагре
    ЛЗ
    32
    Хуан Кабаль
    ЦЗ
    42
    Диего Коппола
    ЦЗ
    8
    Дарко Лазович
    (К) ЛП
    6
    Реда Белахьян
    ОП
    25
    Суат Сердар
    ЦП
    10
    Стефан Митрович
    ЛВ
    38
    Джексон Чачуа
    ПВ
    17
    Тижани Нослен
    ПВ
    31
    Томаш Суслов
    ЦФ
    Главный тренер
    Марко Барони
    Интер
    77
    Эмиль Аудеро
    ВР
    32
    Федерико Димарко
    ЛЗ
    30
    Карлос Аугусто
    ЛЗ
    15
    Франческо Ачерби
    ЦЗ
    31
    Янн Орель Биссек
    ЦЗ
    16
    Давиде Фраттези
    ЦП
    23
    Николо Барелла
    (К) ЦП
    20
    Хакан Чалханоглу
    ЦП
    2
    Дензел Дюмфрис
    ПП
    8
    Марко Арнаутович
    ЦФ
    9
    Маркус Тюрам
    ЦФ
    Главный тренер
    Симоне Индзаги
    Верона
    16
    Маттиа Кьеза
    ВР
    27
    Павел Давидович
    ЦЗ
    23
    Джанджакомо Маньяни
    ЦЗ
    18
    Фабьен Сентонс
    ПЗ
    37
    Шарлис
    ОП
    21
    Дани Силва
    ЦП
    28
    Никола Патане
    ЦП
    80
    Альфаджо Сиссе
    ЛВ
    7
    Элайис Тавсан
    ПВ
    99
    Федерико Бонаццоли
    ЦФ
    Интер
    12
    Раффаэле Ди Дженнаро
    ВР
    1
    Янн Зоммер
    ВР
    6
    Стефан де Врей
    ЦЗ
    95
    Алессандро Бастони
    ЦЗ
    36
    Маттео Дармиан
    ПЗ
    28
    Бенжамен Павар
    ПЗ
    21
    Кристьян Асллани
    ОП
    22
    Генрих Мхитарян
    ЦП
    5
    Стефано Сенси
    ЦП
    14
    Дэви Классен
    АП
    7
    Хуан Куадрадо
    ПП
    17
    Тажон Бьюкенан
    ПВ
    10
    Лаутаро Мартинес
    ЦФ
    70
    Алексис Санчес
    ЦФ
    3-1-2-3-1
    34
    Перилли
    19
    Винагре
    42
    Коппола
    32
    Кабаль
    6
    Белахьян
    8
    Лазович
    25
    Сердар
    10
    Митрович
    38
    Чачуа
    17
    Нослен
    31
    Суслов
    4-4-2
    77
    Аудеро
    32
    Димарко
    15
    Ачерби
    31
    Биссек
    30
    Аугусто
    2
    Дюмфрис
    23
    Барелла
    20
    Чалханоглу
    16
    Фраттези
    9
    Тюрам
    8
    Арнаутович
    32
    Кабаль
    23
    Маньяни
    23
    Маньяни
    32
    Кабаль
    8
    Лазович
    37
    Шарлис
    37
    Шарлис
    8
    Лазович
    6
    Белахьян
    21
    Силва
    21
    Силва
    6
    Белахьян
    31
    Суслов
    80
    Сиссе
    80
    Сиссе
    31
    Суслов
    10
    Митрович
    7
    Тавсан
    7
    Тавсан
    10
    Митрович
    77
    Аудеро
    12
    Ди Дженнаро
    12
    Ди Дженнаро
    77
    Аудеро
    23
    Барелла
    21
    Асллани
    21
    Асллани
    23
    Барелла
    2
    Дюмфрис
    7
    Куадрадо
    7
    Куадрадо
    2
    Дюмфрис
    32
    Димарко
    17
    Бьюкенан
    17
    Бьюкенан
    32
    Димарко
    8
    Арнаутович
    70
    Санчес
    70
    Санчес
    8
    Арнаутович
    Остались в запасе
    Верона
    Интер
    16
    Маттиа Кьеза
    ВР
    27
    Павел Давидович
    ЦЗ
    18
    Фабьен Сентонс
    ПЗ
    28
    Никола Патане
    ЦП
    99
    Федерико Бонаццоли
    ЦФ
    Главный тренер
    Марко Барони
    1
    Янн Зоммер
    ВР
    6
    Стефан де Врей
    ЦЗ
    95
    Алессандро Бастони
    ЦЗ
    36
    Маттео Дармиан
    ПЗ
    28
    Бенжамен Павар
    ПЗ
    22
    Генрих Мхитарян
    ЦП
    5
    Стефано Сенси
    ЦП
    14
    Дэви Классен
    АП
    10
    Лаутаро Мартинес
    ЦФ
    Главный тренер
    Симоне Индзаги
    Остались в запасе
    16
    Маттиа Кьеза
    ВР
    27
    Павел Давидович
    ЦЗ
    18
    Фабьен Сентонс
    ПЗ
    28
    Никола Патане
    ЦП
    99
    Федерико Бонаццоли
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Янн Зоммер
    ВР
    6
    Стефан де Врей
    ЦЗ
    95
    Алессандро Бастони
    ЦЗ
    36
    Маттео Дармиан
    ПЗ
    28
    Бенжамен Павар
    ПЗ
    22
    Генрих Мхитарян
    ЦП
    5
    Стефано Сенси
    ЦП
    14
    Дэви Классен
    АП
    10
    Лаутаро Мартинес
    ЦФ
    Главный тренер
    Марко Барони
    Главный тренер
    Симоне Индзаги
    Статистика матча Верона - Интер
    1
    1
    Всего ударов по воротам
    18
    15
    Удары в створ
    8
    11
    Владение мячом %
    35
    65
    Желтые карточки
    1
    1
    Угловые удары
    9
    3
    Нарушения
    17
    8
    Офсайды
    2
    5
    Количество передач
    299
    592
    Сейвы
    8
    6
    Точность передач %
    79
    86
    Удары мимо ворот
    2
    1
    Блокированные удары
    8
    3
    Удары из пределов штрафной
    10
    13
    Удары из-за пределов штрафной
    8
    2
    xG (ожидаемые голы)
    1.76
    2.09
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Интера», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 мая 2024, в 21:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Интер»

    «Верона» – «Интер» смотреть онлайн 26 мая

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    Источник: «Бомбардир»

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    26.05.2024 17:47
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