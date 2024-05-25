Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Шинник» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    «Шинник» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    Шинник
    25.05.2024, суббота, 13:00
    Россия. Первая лига, 34 тур
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Арсенал
    73' Д. Самойлов
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Шинник
    56
    Александр Довбня
    ВР
    13
    Андрей Семенов
    ЛЗ
    27
    Седрик Гогуа
    ЦЗ
    89
    Бен Загре
    ЦЗ
    77
    Эдуард Валиахметов
    ПЗ
    38
    Василий Алейников
    ОП
    5
    Вячеслав Зинков
    ЦП
    11
    Владислав Саусь
    АП
    76
    Данила Сухомлинов
    АП
    61
    Артем Малахов
    ПВ
    21
    Игорь Андреев
    ЦФ
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    Арсенал
    36
    Михаил Левашов
    ВР
    61
    Илья Голосов
    ЛЗ
    71
    Александр Денисов
    ЦЗ
    24
    Александр Коротков
    ЦЗ
    9
    Максим Лайкин
    ОП
    4
    Ифеани Дэвид Ндука
    ЦП
    6
    Владислав Левин
    ЦП
    34
    Алексей Вакулич
    ЦП
    73
    Ансор Хабибов
    ЦП
    8
    Артем Попов
    ПВ
    92
    Дмитрий Барков
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Сторожук
    Шинник
    16
    Сергей Бутыря
    ВР
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    53
    Никита Котин
    ЦЗ
    17
    Дмитрий Шадринцев
    ЦЗ
    44
    Роман Шишков
    ЦЗ
    4
    Глеб Якушевич
    ЦЗ
    92
    Роман Емельянов
    ОП
    15
    Дмитрий Самойлов
    ЦП
    18
    Михаил Яковлев
    ЛВ
    34
    Павел Кузнецов
    ЛВ
    9
    Эльдар Низамутдинов
    ЦФ
    19
    Илья Рубцов
    ЦФ
    Арсенал
    80
    Никита Кокарев
    ВР
    1
    Станислав Черчесов
    ВР
    31
    Кирилл Большаков
    ЦЗ
    3
    Эрвинг Ботака-Иобома
    ЦЗ
    76
    Артем Суханов
    ПЗ
    13
    Максим Кайнов
    ОП
    10
    Алекс Мацукатов
    ЦП
    88
    Анатолий Макаров
    ЦП
    20
    Джонатан Окоронкво
    ЦФ
    21
    Евгений Шевченко
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    56
    Довбня
    13
    Семенов
    27
    Гогуа
    89
    Загре
    77
    Валиахметов
    38
    Алейников
    5
    Зинков
    11
    Саусь
    76
    Сухомлинов
    61
    Малахов
    21
    Андреев
    3-1-4-1-1
    36
    Левашов
    71
    Денисов
    24
    Коротков
    61
    Голосов
    9
    Лайкин
    6
    Левин
    34
    Вакулич
    73
    Хабибов
    4
    Ндука
    8
    Попов
    92
    Барков
    27
    Гогуа
    53
    Котин
    53
    Котин
    27
    Гогуа
    38
    Алейников
    15
    Самойлов
    15
    Самойлов
    38
    Алейников
    21
    Андреев
    9
    Низамутдинов
    9
    Низамутдинов
    21
    Андреев
    6
    Левин
    10
    Мацукатов
    10
    Мацукатов
    6
    Левин
    9
    Лайкин
    21
    Шевченко
    21
    Шевченко
    9
    Лайкин
    Остались в запасе
    Шинник
    Арсенал
    16
    Сергей Бутыря
    ВР
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    17
    Дмитрий Шадринцев
    ЦЗ
    44
    Роман Шишков
    ЦЗ
    4
    Глеб Якушевич
    ЦЗ
    92
    Роман Емельянов
    ОП
    18
    Михаил Яковлев
    ЛВ
    34
    Павел Кузнецов
    ЛВ
    19
    Илья Рубцов
    ЦФ
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    80
    Никита Кокарев
    ВР
    1
    Станислав Черчесов
    ВР
    31
    Кирилл Большаков
    ЦЗ
    3
    Эрвинг Ботака-Иобома
    ЦЗ
    76
    Артем Суханов
    ПЗ
    13
    Максим Кайнов
    ОП
    88
    Анатолий Макаров
    ЦП
    20
    Джонатан Окоронкво
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Сторожук
    Остались в запасе
    16
    Сергей Бутыря
    ВР
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    17
    Дмитрий Шадринцев
    ЦЗ
    44
    Роман Шишков
    ЦЗ
    4
    Глеб Якушевич
    ЦЗ
    92
    Роман Емельянов
    ОП
    18
    Михаил Яковлев
    ЛВ
    34
    Павел Кузнецов
    ЛВ
    19
    Илья Рубцов
    ЦФ
    Остались в запасе
    80
    Никита Кокарев
    ВР
    1
    Станислав Черчесов
    ВР
    31
    Кирилл Большаков
    ЦЗ
    3
    Эрвинг Ботака-Иобома
    ЦЗ
    76
    Артем Суханов
    ПЗ
    13
    Максим Кайнов
    ОП
    88
    Анатолий Макаров
    ЦП
    20
    Джонатан Окоронкво
    ЦФ
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    Главный тренер
    Александр Сторожук
    Статистика матча Шинник - Арсенал

    Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Арсенала», 34-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 13:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Арсенал»

    «Шинник» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:21
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+