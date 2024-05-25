Шинник
25.05.2024, суббота, 13:00
Россия. Первая лига, 34 тур
Россия. Первая лига, 34 тур
1 : 0
Матч завершен
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Арсенал
73' Д. Самойлов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
13
Андрей Семенов
ЛЗ
27
Седрик Гогуа
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
77
Эдуард Валиахметов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Владислав Саусь
АП
76
Данила Сухомлинов
АП
61
Артем Малахов
ПВ
21
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
9
Максим Лайкин
ОП
4
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
6
Владислав Левин
ЦП
34
Алексей Вакулич
ЦП
73
Ансор Хабибов
ЦП
8
Артем Попов
ПВ
92
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Шинник
16
Сергей Бутыря
ВР
75
Денис Вамбольт
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
17
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
4
Глеб Якушевич
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
34
Павел Кузнецов
ЛВ
9
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
19
Илья Рубцов
ЦФ
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
10
Алекс Мацукатов
ЦП
88
Анатолий Макаров
ЦП
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
4-1-1-3-1
56
Довбня
13
Семенов
27
Гогуа
89
Загре
77
Валиахметов
38
Алейников
5
Зинков
11
Саусь
76
Сухомлинов
61
Малахов
21
Андреев
3-1-4-1-1
36
Левашов
71
Денисов
24
Коротков
61
Голосов
9
Лайкин
6
Левин
34
Вакулич
73
Хабибов
4
Ндука
8
Попов
92
Барков
27
Гогуа
53
Котин
53
Котин
27
Гогуа
38
Алейников
15
Самойлов
15
Самойлов
38
Алейников
21
Андреев
9
Низамутдинов
9
Низамутдинов
21
Андреев
6
Левин
10
Мацукатов
10
Мацукатов
6
Левин
9
Лайкин
21
Шевченко
21
Шевченко
9
Лайкин
Остались в запасе
Шинник
Арсенал
16
Сергей Бутыря
ВР
75
Денис Вамбольт
ВР
17
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
4
Глеб Якушевич
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
34
Павел Кузнецов
ЛВ
19
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
80
Никита Кокарев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
88
Анатолий Макаров
ЦП
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
16
Сергей Бутыря
ВР
75
Денис Вамбольт
ВР
17
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
4
Глеб Якушевич
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
34
Павел Кузнецов
ЛВ
19
Илья Рубцов
ЦФ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
88
Анатолий Макаров
ЦП
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Шинник - Арсенал
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Арсенала», 34-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 13:00 по московскому времени.
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