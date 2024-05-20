Кубань
20.05.2024, понедельник, 18:00
Россия. Первая лига, 33 тур
Россия. Первая лига, 33 тур
- : -
Не начался
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П1
8
Х
4.5
П2
1.42
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Химки
Статистика матча Кубань - Химки
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Кубань» против «Химок», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 мая 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кубань» – «Химки»
- Матч будет транслировать «Фонбет».