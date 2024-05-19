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    • «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

    «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

    Брайтон
    19.05.2024, воскресенье, 18:00
    Англия. Премьер-лига, 38 тур
    0 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Манчестер Юнайтед
    73' Д. Далот
    88' Р. Хойлунд
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Брайтон
    23
    Джейсон Стил
    ВР
    19
    Валентин Барко
    ЛЗ
    4
    Адам Уэбстер
    ЦЗ
    3
    Игор
    ЦЗ
    20
    Карлос Балеба
    ЦП
    13
    Паскаль Гросс
    ЦП
    15
    Якуб Модер
    ЦП
    14
    Адам Лаллана
    (К) АП
    24
    Симон Адингра
    ЛВ
    18
    Дэнни Уэлбек
    ЦФ
    9
    Жуан Педро
    ЦФ
    Главный тренер
    Роберто Де Дзерби
    Манчестер Юнайтед
    24
    Андре Онана
    ВР
    6
    Лисандро Мартинес
    ЦЗ
    29
    Аарон Ван-Биссака
    ПЗ
    20
    Диогу Далот
    ПЗ
    18
    Каземиро
    ОП
    4
    Софиан Амрабат
    ЦП
    37
    Кобби Майну
    ЦП
    39
    Скотт Мактоминей
    ЦП
    8
    Бруну Фернандеш
    (К) АП
    17
    Алехандро Гарначо
    ЛВ
    16
    Амад Диалло
    ПВ
    Главный тренер
    Эрик тен Хаг
    Брайтон
    1
    Барт Вербрюгген
    ВР
    42
    Одел Оффиа
    ЦЗ
    2
    Тарик Лэмпти
    ПЗ
    11
    Билли Гилмор
    ЦП
    40
    Факундо Буонанотте
    АП
    44
    Кэмерон Пьюпион
    АП
    31
    Ансу Фати
    ЛВ
    47
    Бенисио Бейкер-Боайти
    ЛВ
    10
    Хулио Энкисо
    ПВ
    Манчестер Юнайтед
    1
    Алтай Баиндыр
    ВР
    35
    Джонни Эванс
    ЦЗ
    19
    Рафаэль Варан
    ЦЗ
    53
    Вилли Камбвала
    ЦЗ
    65
    Тоби Колльер
    ОП
    14
    Кристиан Эриксен
    АП
    10
    Маркус Рэшфорд
    ЛВ
    21
    Антони
    ПВ
    11
    Расмус Хойлунд
    ЦФ
    3-3-2-2
    23
    Стил
    19
    Барко
    3
    Игор
    4
    Уэбстер
    20
    Балеба
    13
    Гросс
    15
    Модер
    24
    Адингра
    14
    Лаллана
    9
    Педро
    18
    Уэлбек
    3-1-3-3
    24
    Онана
    20
    Далот
    6
    Мартинес
    29
    Ван-Биссака
    18
    Каземиро
    4
    Амрабат
    37
    Майну
    39
    Мактоминей
    16
    Диалло
    8
    Фернандеш
    17
    Гарначо
    19
    Барко
    2
    Лэмпти
    2
    Лэмпти
    19
    Барко
    20
    Балеба
    11
    Гилмор
    11
    Гилмор
    20
    Балеба
    24
    Адингра
    31
    Фати
    31
    Фати
    24
    Адингра
    14
    Лаллана
    10
    Энкисо
    10
    Энкисо
    14
    Лаллана
    6
    Мартинес
    35
    Эванс
    35
    Эванс
    6
    Мартинес
    4
    Амрабат
    19
    Варан
    19
    Варан
    4
    Амрабат
    37
    Майну
    14
    Эриксен
    14
    Эриксен
    37
    Майну
    16
    Диалло
    10
    Рэшфорд
    10
    Рэшфорд
    16
    Диалло
    8
    Фернандеш
    11
    Хойлунд
    11
    Хойлунд
    8
    Фернандеш
    Остались в запасе
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    1
    Барт Вербрюгген
    ВР
    42
    Одел Оффиа
    ЦЗ
    40
    Факундо Буонанотте
    АП
    44
    Кэмерон Пьюпион
    АП
    47
    Бенисио Бейкер-Боайти
    ЛВ
    Главный тренер
    Роберто Де Дзерби
    1
    Алтай Баиндыр
    ВР
    53
    Вилли Камбвала
    ЦЗ
    65
    Тоби Колльер
    ОП
    21
    Антони
    ПВ
    Главный тренер
    Эрик тен Хаг
    Остались в запасе
    1
    Барт Вербрюгген
    ВР
    42
    Одел Оффиа
    ЦЗ
    40
    Факундо Буонанотте
    АП
    44
    Кэмерон Пьюпион
    АП
    47
    Бенисио Бейкер-Боайти
    ЛВ
    Остались в запасе
    1
    Алтай Баиндыр
    ВР
    53
    Вилли Камбвала
    ЦЗ
    65
    Тоби Колльер
    ОП
    21
    Антони
    ПВ
    Главный тренер
    Роберто Де Дзерби
    Главный тренер
    Эрик тен Хаг
    Статистика матча Брайтон - Манчестер Юнайтед
    1
    3
    Всего ударов по воротам
    17
    11
    Удары в створ
    3
    4
    Владение мячом %
    55
    0
    Желтые карточки
    1
    3
    Угловые удары
    7
    5
    Нарушения
    10
    9
    Офсайды
    0
    1
    Количество передач
    548
    221
    Сейвы
    2
    2
    Точность передач %
    90
    178
    Удары мимо ворот
    5
    2
    Блокированные удары
    9
    5
    Удары из пределов штрафной
    13
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    0
    xG (ожидаемые голы)
    1.55
    1.2
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Манчестер Юнайтед», 38-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед»

    Брайтон-Манчестер Юнайтед сомтреть онлайн 19 мая

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    Источник: «Бомбардир»

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