Манчестер Сити
19.05.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Англия. Премьер-лига, 38 тур
3 : 1
Матч завершен
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Вест Хэм
2' Ф. Фоден
18' Ф. Фоден
59' Родри
42' М. Кудус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
18
Стефан Ортега
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К) ПЗ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
17
Кевин Де Брюйне
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
(К) ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
7
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Лукас Пакета
АП
14
Мохаммед Кудус
АП
9
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
52
Оскар Бобб
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Вест Хэм
1
Лукаш Фабиански
ВР
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
19
Эдсон Альварес
ОП
40
Джордж Эрти
ЦП
17
Максвел Корне
ЛВ
45
Дивин Мубама
ЦФ
18
Дэнни Ингс
ЦФ
4-1-3-2
18
Ортега
25
Аканджи
24
Гвардиол
3
Диаш
2
Уокер
16
Родри
47
Фоден
17
Де Брюйне
20
Силва
11
Доку
9
Холанд
3-3-1-2-1
23
Ареоля
33
Эмерсон
4
Зума
15
Мавропанос
5
Цоуфал
28
Соучек
3
Крессуэлл
7
Уорд-Проус
10
Пакета
14
Кудус
9
Антонио
25
Аканджи
6
Аке
6
Аке
25
Аканджи
47
Фоден
8
Ковачич
8
Ковачич
47
Фоден
33
Эмерсон
19
Альварес
19
Альварес
33
Эмерсон
9
Антонио
40
Эрти
40
Эрти
9
Антонио
10
Пакета
18
Ингс
18
Ингс
10
Пакета
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Хэм
33
Скотт Карсон
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
52
Оскар Бобб
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Лукаш Фабиански
ВР
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
17
Максвел Корне
ЛВ
45
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
52
Оскар Бобб
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Фабиански
ВР
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
17
Максвел Корне
ЛВ
45
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм
1
Всего ударов по воротам
28
3
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
73
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
11
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Вест Хэм», 38-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Фонбет».