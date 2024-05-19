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    • «Челси» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

    «Челси» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

    Челси
    19.05.2024, воскресенье, 18:00
    Англия. Премьер-лига, 38 тур
    2 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Борнмут
    17' М. Кайседо
    48' Р. Стерлинг
    49' Б. Бадьяшиль (АГ)
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Челси
    28
    Джордже Петрович
    ВР
    3
    Марк Кукурелья
    ЛЗ
    5
    Бенуа Бадьяшиль
    ЦЗ
    6
    Тиаго Силва
    ЦЗ
    14
    Трево Чалоба
    ЦЗ
    25
    Мойзес Кайседо
    ОП
    23
    Конор Галлахер
    (К) ЦП
    7
    Рахим Стерлинг
    ЛВ
    20
    Коул Палмер
    ПВ
    11
    Нони Мадуэке
    ПВ
    15
    Николас Джексон
    ПВ
    Главный тренер
    Маурисио Почеттино
    Борнмут
    1
    Нето
    (К) ВР
    3
    Милош Керкез
    ЛЗ
    25
    Маркос Сенеси
    ЦЗ
    27
    Илья Забарный
    ЦЗ
    37
    Макс Ааронс
    ПЗ
    4
    Льюис Кук
    ЦП
    10
    Райан Кристи
    АП
    19
    Джастин Клюйверт
    ЛВ
    16
    Маркус Тавернье
    ЛВ
    24
    Антуан Семеньо
    ЦФ
    26
    Энес Унал
    ЦФ
    Главный тренер
    Андони Ираола
    Челси
    13
    Маркус Беттинелли
    ВР
    2
    Аксель Дисаси
    ЦЗ
    42
    Элфи Гилхрист
    ЦЗ
    26
    Леви Колуилл
    ЦЗ
    27
    Мало Густо
    ПЗ
    16
    Лесли Угочукву
    ОП
    17
    Кэрни Чуквуемека
    ЦП
    31
    Чезаре Касадеи
    ЦП
    18
    Кристофер Нкунку
    ЦФ
    Борнмут
    42
    Марк Траверс
    ВР
    5
    Ллойд Келли
    ЦЗ
    23
    Джеймс Хилл
    ЦЗ
    15
    Адам Смит
    ЦЗ
    29
    Филип Биллинг
    ЦП
    14
    Алекс Скотт
    АП
    11
    Данго Уаттара
    ПВ
    8
    Ромен Февр
    ПВ
    9
    Доминик Соланке
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    28
    Петрович
    3
    Кукурелья
    6
    Силва
    14
    Чалоба
    5
    Бадьяшиль
    25
    Кайседо
    23
    Галлахер
    7
    Стерлинг
    11
    Мадуэке
    15
    Джексон
    20
    Палмер
    4-1-3-2
    1
    Нето
    37
    Ааронс
    25
    Сенеси
    27
    Забарный
    3
    Керкез
    4
    Кук
    19
    Клюйверт
    10
    Кристи
    16
    Тавернье
    26
    Унал
    24
    Семеньо
    11
    Мадуэке
    27
    Густо
    27
    Густо
    11
    Мадуэке
    25
    Кайседо
    16
    Угочукву
    16
    Угочукву
    25
    Кайседо
    20
    Палмер
    31
    Касадеи
    31
    Касадеи
    20
    Палмер
    7
    Стерлинг
    18
    Нкунку
    18
    Нкунку
    7
    Стерлинг
    25
    Сенеси
    5
    Келли
    5
    Келли
    25
    Сенеси
    26
    Унал
    29
    Биллинг
    29
    Биллинг
    26
    Унал
    37
    Ааронс
    14
    Скотт
    14
    Скотт
    37
    Ааронс
    16
    Тавернье
    11
    Уаттара
    11
    Уаттара
    16
    Тавернье
    19
    Клюйверт
    9
    Соланке
    9
    Соланке
    19
    Клюйверт
    Остались в запасе
    Челси
    Борнмут
    13
    Маркус Беттинелли
    ВР
    2
    Аксель Дисаси
    ЦЗ
    42
    Элфи Гилхрист
    ЦЗ
    26
    Леви Колуилл
    ЦЗ
    17
    Кэрни Чуквуемека
    ЦП
    Главный тренер
    Маурисио Почеттино
    42
    Марк Траверс
    ВР
    23
    Джеймс Хилл
    ЦЗ
    15
    Адам Смит
    ЦЗ
    8
    Ромен Февр
    ПВ
    Главный тренер
    Андони Ираола
    Остались в запасе
    13
    Маркус Беттинелли
    ВР
    2
    Аксель Дисаси
    ЦЗ
    42
    Элфи Гилхрист
    ЦЗ
    26
    Леви Колуилл
    ЦЗ
    17
    Кэрни Чуквуемека
    ЦП
    Остались в запасе
    42
    Марк Траверс
    ВР
    23
    Джеймс Хилл
    ЦЗ
    15
    Адам Смит
    ЦЗ
    8
    Ромен Февр
    ПВ
    Главный тренер
    Маурисио Почеттино
    Главный тренер
    Андони Ираола
    Статистика матча Челси - Борнмут
    2
    3
    Всего ударов по воротам
    17
    22
    Удары в створ
    6
    5
    Владение мячом %
    61
    0
    Желтые карточки
    2
    3
    Угловые удары
    6
    5
    Нарушения
    5
    9
    Офсайды
    0
    1
    Количество передач
    528
    169
    Сейвы
    5
    4
    Точность передач %
    85
    154
    Удары мимо ворот
    4
    13
    Блокированные удары
    7
    4
    Удары из пределов штрафной
    12
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0.98
    2.13
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Борнмута», 38-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 18:00 по московскому времени.

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    «Челси» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

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    «Челси» – «Борнмут»: прогноз на матч 38 тура английской Премьер-лиги, 19 мая
    Источник: «Бомбардир»

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