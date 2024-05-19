Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Интер» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

    «Интер» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

    Интер
    19.05.2024, воскресенье, 19:00
    Италия. Серия А, 37 тур
    1 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Лацио
    87' Д. Дюмфрис
    32' Д. Камада
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Интер
    1
    Янн Зоммер
    ВР
    32
    Федерико Димарко
    ЛЗ
    95
    Алессандро Бастони
    ЦЗ
    15
    Франческо Ачерби
    ЦЗ
    36
    Маттео Дармиан
    ПЗ
    28
    Бенжамен Павар
    ПЗ
    22
    Генрих Мхитарян
    ЦП
    20
    Хакан Чалханоглу
    ЦП
    23
    Николо Барелла
    ЦП
    9
    Маркус Тюрам
    ЦФ
    10
    Лаутаро Мартинес
    (К) ЦФ
    Главный тренер
    Симоне Индзаги
    Лацио
    94
    Иван Проведель
    ВР
    15
    Николо Казале
    ЦЗ
    4
    Патрик
    ЦЗ
    34
    Марио Гила
    ЦЗ
    77
    Адам Марушич
    (К) ПЗ
    3
    Лука Пеллегрини
    ЛП
    65
    Николо Ровелла
    ОП
    5
    Матиас Весино
    ЦП
    6
    Даичи Камада
    АП
    20
    Маттиа Дзакканьи
    ЛВ
    19
    Валентин Кастелланос
    ЦФ
    Главный тренер
    Игор Тудор
    Интер
    77
    Эмиль Аудеро
    ВР
    12
    Раффаэле Ди Дженнаро
    ВР
    30
    Карлос Аугусто
    ЛЗ
    6
    Стефан де Врей
    ЦЗ
    31
    Янн Орель Биссек
    ЦЗ
    21
    Кристьян Асллани
    ОП
    5
    Стефано Сенси
    ЦП
    16
    Давиде Фраттези
    ЦП
    14
    Дэви Классен
    АП
    7
    Хуан Куадрадо
    ПП
    2
    Дензел Дюмфрис
    ПП
    17
    Тажон Бьюкенан
    ПВ
    8
    Марко Арнаутович
    ЦФ
    70
    Алексис Санчес
    ЦФ
    Лацио
    35
    Христос Мандас
    ВР
    59
    Давиде Ренцетти
    ВР
    23
    Эльсеид Хюсай
    ПЗ
    29
    Мануэль Лаццари
    ПЗ
    8
    Маттео Гендузи
    ЦП
    32
    Данило Катальди
    ЦП
    10
    Луис Альберто
    АП
    18
    Густав Исаксен
    ПП
    7
    Фелипе Андерсон
    ЛВ
    22
    Диего Гонсалес
    ЛВ
    9
    Педро
    ПВ
    17
    Чиро Иммобиле
    ЦФ
    3-2-3-2
    1
    Зоммер
    36
    Дармиан
    95
    Бастони
    15
    Ачерби
    32
    Димарко
    28
    Павар
    22
    Мхитарян
    20
    Чалханоглу
    23
    Барелла
    10
    Мартинес
    9
    Тюрам
    4-1-2-2-1
    94
    Проведель
    77
    Марушич
    4
    Патрик
    34
    Гила
    15
    Казале
    65
    Ровелла
    5
    Весино
    3
    Пеллегрини
    6
    Камада
    20
    Дзакканьи
    19
    Кастелланос
    95
    Бастони
    30
    Аугусто
    30
    Аугусто
    95
    Бастони
    22
    Мхитарян
    16
    Фраттези
    16
    Фраттези
    22
    Мхитарян
    36
    Дармиан
    2
    Дюмфрис
    2
    Дюмфрис
    36
    Дармиан
    32
    Димарко
    17
    Бьюкенан
    17
    Бьюкенан
    32
    Димарко
    20
    Чалханоглу
    70
    Санчес
    70
    Санчес
    20
    Чалханоглу
    3
    Пеллегрини
    23
    Хюсай
    23
    Хюсай
    3
    Пеллегрини
    65
    Ровелла
    8
    Гендузи
    8
    Гендузи
    65
    Ровелла
    34
    Гила
    32
    Катальди
    32
    Катальди
    34
    Гила
    20
    Дзакканьи
    10
    Альберто
    10
    Альберто
    20
    Дзакканьи
    6
    Камада
    7
    Андерсон
    7
    Андерсон
    6
    Камада
    Остались в запасе
    Интер
    Лацио
    77
    Эмиль Аудеро
    ВР
    12
    Раффаэле Ди Дженнаро
    ВР
    6
    Стефан де Врей
    ЦЗ
    31
    Янн Орель Биссек
    ЦЗ
    21
    Кристьян Асллани
    ОП
    5
    Стефано Сенси
    ЦП
    14
    Дэви Классен
    АП
    7
    Хуан Куадрадо
    ПП
    8
    Марко Арнаутович
    ЦФ
    Главный тренер
    Симоне Индзаги
    35
    Христос Мандас
    ВР
    59
    Давиде Ренцетти
    ВР
    29
    Мануэль Лаццари
    ПЗ
    18
    Густав Исаксен
    ПП
    22
    Диего Гонсалес
    ЛВ
    9
    Педро
    ПВ
    17
    Чиро Иммобиле
    ЦФ
    Главный тренер
    Игор Тудор
    Остались в запасе
    77
    Эмиль Аудеро
    ВР
    12
    Раффаэле Ди Дженнаро
    ВР
    6
    Стефан де Врей
    ЦЗ
    31
    Янн Орель Биссек
    ЦЗ
    21
    Кристьян Асллани
    ОП
    5
    Стефано Сенси
    ЦП
    14
    Дэви Классен
    АП
    7
    Хуан Куадрадо
    ПП
    8
    Марко Арнаутович
    ЦФ
    Остались в запасе
    35
    Христос Мандас
    ВР
    59
    Давиде Ренцетти
    ВР
    29
    Мануэль Лаццари
    ПЗ
    18
    Густав Исаксен
    ПП
    22
    Диего Гонсалес
    ЛВ
    9
    Педро
    ПВ
    17
    Чиро Иммобиле
    ЦФ
    Главный тренер
    Симоне Индзаги
    Главный тренер
    Игор Тудор
    Статистика матча Интер - Лацио
    1
    Всего ударов по воротам
    19
    8
    Удары в створ
    7
    3
    Владение мячом %
    58
    0
    Желтые карточки
    0
    1
    Угловые удары
    8
    0
    Нарушения
    10
    15
    Офсайды
    0
    3
    Количество передач
    576
    216
    Сейвы
    2
    6
    Точность передач %
    90
    162
    Удары мимо ворот
    8
    4
    Блокированные удары
    4
    1
    Удары из пределов штрафной
    14
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    0
    xG (ожидаемые голы)
    1.58
    0.6
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Лацио», 37-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Лацио»

    «Интер» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

    Новости по теме
    Серия А. Ассист Алексиса Санчеса помог «Интеру» сыграть вничью с «Лацио» (1:1)
    «Интер» – «Лацио»: прогноз на матч 37 тура Серии А, 19 мая
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:20
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+