Интер
19.05.2024, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 37 тур
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Матч завершен
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Лацио
87' Д. Дюмфрис
32' Д. Камада
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
9
Маркус Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Лацио
94
Иван Проведель
ВР
15
Николо Казале
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Гила
ЦЗ
77
Адам Марушич
(К) ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
65
Николо Ровелла
ОП
5
Матиас Весино
ЦП
6
Даичи Камада
АП
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
19
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Интер
77
Эмиль Аудеро
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн Орель Биссек
ЦЗ
21
Кристьян Асллани
ОП
5
Стефано Сенси
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
14
Дэви Классен
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Дензел Дюмфрис
ПП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
8
Марко Арнаутович
ЦФ
70
Алексис Санчес
ЦФ
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
59
Давиде Ренцетти
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
8
Маттео Гендузи
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
10
Луис Альберто
АП
18
Густав Исаксен
ПП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Диего Гонсалес
ЛВ
9
Педро
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
3-2-3-2
1
Зоммер
36
Дармиан
95
Бастони
15
Ачерби
32
Димарко
28
Павар
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
23
Барелла
10
Мартинес
9
Тюрам
4-1-2-2-1
94
Проведель
77
Марушич
4
Патрик
34
Гила
15
Казале
65
Ровелла
5
Весино
3
Пеллегрини
6
Камада
20
Дзакканьи
19
Кастелланос
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
36
Дармиан
2
Дюмфрис
2
Дюмфрис
36
Дармиан
32
Димарко
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
32
Димарко
20
Чалханоглу
70
Санчес
70
Санчес
20
Чалханоглу
3
Пеллегрини
23
Хюсай
23
Хюсай
3
Пеллегрини
65
Ровелла
8
Гендузи
8
Гендузи
65
Ровелла
34
Гила
32
Катальди
32
Катальди
34
Гила
20
Дзакканьи
10
Альберто
10
Альберто
20
Дзакканьи
6
Камада
7
Андерсон
7
Андерсон
6
Камада
Остались в запасе
Интер
Лацио
77
Эмиль Аудеро
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн Орель Биссек
ЦЗ
21
Кристьян Асллани
ОП
5
Стефано Сенси
ЦП
14
Дэви Классен
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
8
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
35
Христос Мандас
ВР
59
Давиде Ренцетти
ВР
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
18
Густав Исаксен
ПП
22
Диего Гонсалес
ЛВ
9
Педро
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
77
Эмиль Аудеро
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн Орель Биссек
ЦЗ
21
Кристьян Асллани
ОП
5
Стефано Сенси
ЦП
14
Дэви Классен
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
8
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
59
Давиде Ренцетти
ВР
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
18
Густав Исаксен
ПП
22
Диего Гонсалес
ЛВ
9
Педро
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Интер - Лацио
1
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
58
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Лацио», 37-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».