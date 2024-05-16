Лас-Пальмас
16.05.2024, четверг, 20:30
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
- : -
Не начался
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П1
3.9
Х
3.4
П2
2.06
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Бетис
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Лас-Пальмас
13
Альваро Вальес
ВР
15
Мика Мармоль
ЛЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
28
Серджи Кардона
ПЗ
11
Бенито Рамирес
ЛП
20
Кириан Родригес
ЦП
5
Хавьер Муньос
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
2
Марвин Парк
ПП
16
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Бетис
13
Руй Силва
ВР
3
Хуан Миранда
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Шади Рияд
ЦЗ
23
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Айосе Перес
ЦП
18
Пабло Форнальс
ЦП
5
Гидо Родригес
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
4
Джонни
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
4-5-1
13
Вальес
15
Мармоль
4
Суарес
23
Коко
28
Кардона
11
Рамирес
20
Родригес
5
Муньос
12
Лойодиче
2
Парк
16
Каба
4-5-1
13
Силва
23
Сабали
19
Папастатопулос
28
Рияд
3
Миранда
10
Перес
5
Родригес
22
Иско
4
Джонни
18
Форнальс
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Бетис
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Лас-Пальмас - Бетис
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Бетиса», 36-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая 2024, в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Фонбет».