Волгарь
16.05.2024, четверг, 18:00
Россия. Первая лига, 24 тур
Россия. Первая лига, 24 тур
- : -
Не начался
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П1
2.15
Х
3.1
П2
3.8
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Нефтехимик
Статистика матча Волгарь - Нефтехимик
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Волгарь» против «Нефтехимика», 24-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волгарь» – «Нефтехимик»
- Матч будет транслировать «Фонбет».