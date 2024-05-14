Тоттенхэм
14.05.2024, вторник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Англия. Премьер-лига, 34 тур
- : -
Не начался
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П1
7.1
Х
5.8
П2
1.38
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Манчестер Сити
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Тоттенхэм
13
Гульельмо Викарио
ВР
4
Оливер Скипп
ЛЗ
17
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
8
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦФ
7
Хын-Мин Сон
ЦФ
22
Бреннан Джонсон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЛЗ
6
Натан Аке
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ПЗ
20
Бернарду Силва
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Родри
ЦП
47
Фил Фоден
ЦП
17
Кевин Де Брюйне
ЦП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
4-3-3
13
Викарио
4
Скипп
17
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
8
Биссума
10
Мэддисон
29
Сарр
22
Джонсон
7
Сон
21
Кулушевски
4-5-1
31
Эдерсон
25
Аканджи
6
Аке
3
Диаш
24
Гвардиол
20
Силва
16
Родри
47
Фоден
17
Де Брюйне
8
Ковачич
9
Холанд
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Манчестера Сити», 34-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
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