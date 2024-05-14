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    • «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2024

    «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2024

    Тоттенхэм
    14.05.2024, вторник, 22:00
    Англия. Премьер-лига, 34 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    7.1
    Х
    5.8
    П2
    1.38
    Реклама, 18+
    Манчестер Сити
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Тоттенхэм
    13
    Гульельмо Викарио
    ВР
    4
    Оливер Скипп
    ЛЗ
    17
    Кристиан Ромеро
    ЦЗ
    37
    Мики ван де Вен
    ЦЗ
    23
    Педро Порро
    ПЗ
    8
    Ив Биссума
    ЦП
    10
    Джеймс Мэддисон
    ЦП
    29
    Папе Сарр
    ЦП
    21
    Деян Кулушевски
    ЦФ
    7
    Хын-Мин Сон
    ЦФ
    22
    Бреннан Джонсон
    ЦФ
    Главный тренер
    Анге Постекоглу
    Манчестер Сити
    31
    Эдерсон
    ВР
    24
    Йошко Гвардиол
    ЛЗ
    6
    Натан Аке
    ЦЗ
    3
    Рубен Диаш
    ЦЗ
    25
    Мануэль Аканджи
    ПЗ
    20
    Бернарду Силва
    ЦП
    8
    Матео Ковачич
    ЦП
    16
    Родри
    ЦП
    47
    Фил Фоден
    ЦП
    17
    Кевин Де Брюйне
    ЦП
    9
    Эрлинг Холанд
    ЦФ
    Главный тренер
    Хосеп Гвардиола
    4-3-3
    13
    Викарио
    4
    Скипп
    17
    Ромеро
    37
    ван де Вен
    23
    Порро
    8
    Биссума
    10
    Мэддисон
    29
    Сарр
    22
    Джонсон
    7
    Сон
    21
    Кулушевски
    4-5-1
    31
    Эдерсон
    25
    Аканджи
    6
    Аке
    3
    Диаш
    24
    Гвардиол
    20
    Силва
    16
    Родри
    47
    Фоден
    17
    Де Брюйне
    8
    Ковачич
    9
    Холанд
    Остались в запасе
    Тоттенхэм
    Манчестер Сити
    Главный тренер
    Анге Постекоглу
    Главный тренер
    Хосеп Гвардиола
    Главный тренер
    Анге Постекоглу
    Главный тренер
    Хосеп Гвардиола
    Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Манчестера Сити», 34-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм»«Манчестер Сити»

    «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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