Астон Вилла
13.05.2024, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Англия. Премьер-лига, 37 тур
- : -
Не начался
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П1
3.75
Х
4.7
П2
1.83
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Ливерпуль
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Астон Вилла
25
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
3
Диего Карлос
ЦЗ
4
Эзри Конса
ПЗ
27
Николо Дзаньоло
ЦП
6
Дуглас Луис
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
31
Леон Бэйли
ЦП
19
Мусса Диаби
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
78
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
66
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
19
Харви Эллиот
ЦП
3
Ватару Эндо
ЦП
18
Коди Гакпо
ЦФ
11
Мохамед Салах
ЦФ
7
Луис Диас
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
4-5-1
25
Ольсен
12
Динь
14
Торрес
3
Карлос
4
Конса
6
Луис
7
МакГинн
31
Бэйли
19
Диаби
27
Дзаньоло
11
Уоткинс
4-3-3
1
Алиссон
66
Александер-Арнольд
78
Куанса
4
ван Дейк
26
Робертсон
10
Мак Аллистер
19
Эллиот
3
Эндо
7
Диас
11
Салах
18
Гакпо
Остались в запасе
Астон Вилла
Ливерпуль
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Астон Вилла - Ливерпуль
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Ливерпуля», 37-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Ливерпуль»
- Матч будет транслировать «Фонбет».