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    • «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024

    «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024

    Манчестер Юнайтед
    12.05.2024, воскресенье, 18:30
    Англия. Премьер-лига, 37 тур
    0 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Арсенал
    20' Л. Троссард
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Манчестер Юнайтед
    24
    Андре Онана
    ВР
    29
    Аарон Ван-Биссака
    ЛЗ
    35
    Джонни Эванс
    ЦЗ
    18
    Каземиро
    ЦЗ
    20
    Диогу Далот
    ПЗ
    17
    Алехандро Гарначо
    ЛП
    4
    Софиан Амрабат
    ОП
    37
    Кобби Майну
    ЦП
    39
    Скотт Мактоминей
    ЦП
    16
    Амад Диалло
    ПП
    11
    Расмус Хойлунд
    ЦФ
    Главный тренер
    Эрик тен Хаг
    Арсенал
    22
    Давид Рая
    ВР
    18
    Такехиро Томиясу
    ЛЗ
    6
    Габриэль
    ЦЗ
    2
    Вильям Салиба
    ЦЗ
    4
    Бен Уайт
    ПЗ
    19
    Леандро Троссард
    ЛП
    5
    Томас Парти
    ОП
    41
    Деклан Райс
    ЦП
    8
    Мартин Эдегор
    АП
    7
    Букайо Сака
    ПП
    29
    Кай Хаверц
    ЦФ
    Главный тренер
    Микель Артета
    Манчестер Юнайтед
    1
    Алтай Баиндыр
    ВР
    53
    Вилли Камбвала
    ЦЗ
    75
    Хабиб Огуннейе
    ПЗ
    65
    Тоби Колльер
    ОП
    14
    Кристиан Эриксен
    АП
    62
    Омари Форсон
    ПВ
    21
    Антони
    ПВ
    Арсенал
    1
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    35
    Александр Зинченко
    ЛЗ
    15
    Якуб Кивиор
    ЦЗ
    20
    Жоржиньо
    ЦП
    10
    Эмиль Смит-Роу
    АП
    21
    Фабиу Виейра
    ПП
    11
    Габриэль Мартинелли
    ЛВ
    14
    Эдвард Нкетиа
    ЦФ
    9
    Габриэль Жезус
    ЦФ
    4-1-4-1
    24
    Онана
    29
    Ван-Биссака
    35
    Эванс
    18
    Каземиро
    20
    Далот
    4
    Амрабат
    17
    Гарначо
    37
    Майну
    39
    Мактоминей
    16
    Диалло
    11
    Хойлунд
    4-1-3-1-1
    22
    Рая
    4
    Уайт
    6
    Габриэль
    2
    Салиба
    18
    Томиясу
    5
    Парти
    7
    Сака
    41
    Райс
    19
    Троссард
    8
    Эдегор
    29
    Хаверц
    35
    Эванс
    53
    Камбвала
    53
    Камбвала
    35
    Эванс
    4
    Амрабат
    14
    Эриксен
    14
    Эриксен
    4
    Амрабат
    29
    Ван-Биссака
    62
    Форсон
    62
    Форсон
    29
    Ван-Биссака
    16
    Диалло
    21
    Антони
    21
    Антони
    16
    Диалло
    5
    Парти
    15
    Кивиор
    15
    Кивиор
    5
    Парти
    8
    Эдегор
    20
    Жоржиньо
    20
    Жоржиньо
    8
    Эдегор
    19
    Троссард
    11
    Мартинелли
    11
    Мартинелли
    19
    Троссард
    7
    Сака
    9
    Жезус
    9
    Жезус
    7
    Сака
    Остались в запасе
    Манчестер Юнайтед
    Арсенал
    1
    Алтай Баиндыр
    ВР
    75
    Хабиб Огуннейе
    ПЗ
    65
    Тоби Колльер
    ОП
    Главный тренер
    Эрик тен Хаг
    1
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    35
    Александр Зинченко
    ЛЗ
    10
    Эмиль Смит-Роу
    АП
    21
    Фабиу Виейра
    ПП
    14
    Эдвард Нкетиа
    ЦФ
    Главный тренер
    Микель Артета
    Остались в запасе
    1
    Алтай Баиндыр
    ВР
    75
    Хабиб Огуннейе
    ПЗ
    65
    Тоби Колльер
    ОП
    Остались в запасе
    1
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    35
    Александр Зинченко
    ЛЗ
    10
    Эмиль Смит-Роу
    АП
    21
    Фабиу Виейра
    ПП
    14
    Эдвард Нкетиа
    ЦФ
    Главный тренер
    Эрик тен Хаг
    Главный тренер
    Микель Артета
    Статистика матча Манчестер Юнайтед - Арсенал
    2
    Всего ударов по воротам
    14
    11
    Удары в створ
    2
    5
    Владение мячом %
    54
    46
    Желтые карточки
    0
    2
    Угловые удары
    4
    7
    Нарушения
    5
    6
    Офсайды
    2
    0
    Количество передач
    513
    430
    Сейвы
    5
    2
    Точность передач %
    86
    83
    Удары мимо ворот
    6
    3
    Блокированные удары
    6
    3
    Удары из пределов штрафной
    4
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    10
    4
    xG (ожидаемые голы)
    0.64
    1.69
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала», 37-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая 2024, в 18:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед»«Арсенал»

    «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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