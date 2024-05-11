Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Милан» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

    «Милан» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

    Милан
    11.05.2024, суббота, 21:45
    Италия. Серия А, 36 тур
    1 : 0
    Перерыв 45‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.2
    Х
    6.4
    П2
    23
    Реклама, 18+
    Кальяри
    36' И. Беннасер
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Милан
    57
    Марко Спортиелло
    ВР
    46
    Маттео Габбиа
    ЦЗ
    20
    Пьер Калюлю
    ЦЗ
    28
    Малик Тиав
    ЦЗ
    42
    Алессандро Флоренци
    ПЗ
    14
    Теяни Рейндерс
    ЦП
    4
    Исмаэль Беннасер
    (К) ЦП
    21
    Самуэль Чуквуэзе
    ПВ
    80
    Юнус Муса
    ПВ
    11
    Кристиан Пулишич
    ПВ
    9
    Оливье Жиру
    ЦФ
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    Кальяри
    22
    Симоне Скуффет
    ВР
    4
    Альберто Доссена
    ЦЗ
    26
    Йерри Мина
    ЦЗ
    33
    Адам Оберт
    ЦЗ
    28
    Габриэле Цаппа
    ПЗ
    25
    Сулемана
    ОП
    16
    Маттео Прати
    ОП
    14
    Алессандро Дейола
    (К) ЦП
    8
    Найтан Нандес
    ЦП
    61
    Эльдор Шомуродов
    ЦФ
    77
    Зито Лувумбо
    ЦФ
    Главный тренер
    Клаудио Раньери
    Милан
    69
    Лапо Нава
    ВР
    19
    Тео Эрнандес
    ЛЗ
    30
    Маттиа Кальдара
    ЦЗ
    23
    Фикайо Томори
    ЦЗ
    38
    Филиппо Терраччано
    ПЗ
    2
    Давиде Калабрия
    ПЗ
    32
    Томмазо Побега
    ЦП
    85
    Кевин Дзероли
    ЦП
    7
    Ясин Адли
    АП
    10
    Рафаэль Леау
    ЛВ
    17
    Ноа Окафор
    ЦФ
    15
    Лука Йович
    ЦФ
    Кальяри
    1
    Борис Радунович
    ВР
    5
    Марко Манкосу
    ВР
    18
    Симоне Арести
    ВР
    37
    Пауло Ацци
    ЛЗ
    99
    Алессандро Ди Пардо
    ЦЗ
    23
    Матеуш Ветеска
    ЦЗ
    17
    Пантелис Хацидиакос
    ЦЗ
    10
    Бенито Николас Виола
    ЦП
    19
    Гаэтано Ористанио
    АП
    30
    Леонардо Паволетти
    ЦФ
    9
    Джанлука Лападула
    ЦФ
    34
    Кингстон Мутандва
    ЦФ
    32
    Андреа Петанья
    ЦФ
    4-2-3-1
    57
    Спортиелло
    46
    Габбиа
    20
    Калюлю
    28
    Тиав
    42
    Флоренци
    14
    Рейндерс
    4
    Беннасер
    21
    Чуквуэзе
    80
    Муса
    11
    Пулишич
    9
    Жиру
    4-2-2-2
    22
    Скуффет
    28
    Цаппа
    26
    Мина
    33
    Оберт
    4
    Доссена
    25
    Сулемана
    16
    Прати
    14
    Дейола
    8
    Нандес
    77
    Лувумбо
    61
    Шомуродов
    Остались в запасе
    Милан
    Кальяри
    69
    Лапо Нава
    ВР
    19
    Тео Эрнандес
    ЛЗ
    30
    Маттиа Кальдара
    ЦЗ
    23
    Фикайо Томори
    ЦЗ
    38
    Филиппо Терраччано
    ПЗ
    2
    Давиде Калабрия
    ПЗ
    32
    Томмазо Побега
    ЦП
    85
    Кевин Дзероли
    ЦП
    7
    Ясин Адли
    АП
    10
    Рафаэль Леау
    ЛВ
    17
    Ноа Окафор
    ЦФ
    15
    Лука Йович
    ЦФ
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    1
    Борис Радунович
    ВР
    5
    Марко Манкосу
    ВР
    18
    Симоне Арести
    ВР
    37
    Пауло Ацци
    ЛЗ
    99
    Алессандро Ди Пардо
    ЦЗ
    23
    Матеуш Ветеска
    ЦЗ
    17
    Пантелис Хацидиакос
    ЦЗ
    10
    Бенито Николас Виола
    ЦП
    19
    Гаэтано Ористанио
    АП
    30
    Леонардо Паволетти
    ЦФ
    9
    Джанлука Лападула
    ЦФ
    34
    Кингстон Мутандва
    ЦФ
    32
    Андреа Петанья
    ЦФ
    Главный тренер
    Клаудио Раньери
    Остались в запасе
    69
    Лапо Нава
    ВР
    19
    Тео Эрнандес
    ЛЗ
    30
    Маттиа Кальдара
    ЦЗ
    23
    Фикайо Томори
    ЦЗ
    38
    Филиппо Терраччано
    ПЗ
    2
    Давиде Калабрия
    ПЗ
    32
    Томмазо Побега
    ЦП
    85
    Кевин Дзероли
    ЦП
    7
    Ясин Адли
    АП
    10
    Рафаэль Леау
    ЛВ
    17
    Ноа Окафор
    ЦФ
    15
    Лука Йович
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Борис Радунович
    ВР
    5
    Марко Манкосу
    ВР
    18
    Симоне Арести
    ВР
    37
    Пауло Ацци
    ЛЗ
    99
    Алессандро Ди Пардо
    ЦЗ
    23
    Матеуш Ветеска
    ЦЗ
    17
    Пантелис Хацидиакос
    ЦЗ
    10
    Бенито Николас Виола
    ЦП
    19
    Гаэтано Ористанио
    АП
    30
    Леонардо Паволетти
    ЦФ
    9
    Джанлука Лападула
    ЦФ
    34
    Кингстон Мутандва
    ЦФ
    32
    Андреа Петанья
    ЦФ
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    Главный тренер
    Клаудио Раньери
    Статистика матча Милан - Кальяри
    2
    Всего ударов по воротам
    8
    2
    Удары в створ
    4
    2
    Владение мячом %
    69
    31
    Желтые карточки
    2
    0
    Угловые удары
    5
    0
    Нарушения
    5
    5
    Офсайды
    0
    1
    Количество передач
    356
    165
    Сейвы
    2
    3
    Точность передач %
    89
    78
    Удары мимо ворот
    3
    0
    Блокированные удары
    1
    0
    Удары из пределов штрафной
    4
    1
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    1
    xG (ожидаемые голы)
    0.8
    0.14
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Кальяри», 36-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 21:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан»«Кальяри»

    «Милан» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

    Новости по теме
    «Милан» – «Кальяри»: прогноз на матч 36 тура Серии А, 11 мая
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:58
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+