Милан
11.05.2024, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 0
Перерыв 45‘
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П1
1.2
Х
6.4
П2
23
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Кальяри
36' И. Беннасер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
20
Пьер Калюлю
ЦЗ
28
Малик Тиав
ЦЗ
42
Алессандро Флоренци
ПЗ
14
Теяни Рейндерс
ЦП
4
Исмаэль Беннасер
(К) ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кальяри
22
Симоне Скуффет
ВР
4
Альберто Доссена
ЦЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
28
Габриэле Цаппа
ПЗ
25
Сулемана
ОП
16
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
(К) ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
61
Эльдор Шомуродов
ЦФ
77
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Милан
69
Лапо Нава
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
30
Маттиа Кальдара
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
32
Томмазо Побега
ЦП
85
Кевин Дзероли
ЦП
7
Ясин Адли
АП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
17
Ноа Окафор
ЦФ
15
Лука Йович
ЦФ
Кальяри
1
Борис Радунович
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
18
Симоне Арести
ВР
37
Пауло Ацци
ЛЗ
99
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
23
Матеуш Ветеска
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
19
Гаэтано Ористанио
АП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
34
Кингстон Мутандва
ЦФ
32
Андреа Петанья
ЦФ
4-2-3-1
57
Спортиелло
46
Габбиа
20
Калюлю
28
Тиав
42
Флоренци
14
Рейндерс
4
Беннасер
21
Чуквуэзе
80
Муса
11
Пулишич
9
Жиру
4-2-2-2
22
Скуффет
28
Цаппа
26
Мина
33
Оберт
4
Доссена
25
Сулемана
16
Прати
14
Дейола
8
Нандес
77
Лувумбо
61
Шомуродов
Остались в запасе
Милан
Кальяри
69
Лапо Нава
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
30
Маттиа Кальдара
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
32
Томмазо Побега
ЦП
85
Кевин Дзероли
ЦП
7
Ясин Адли
АП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
17
Ноа Окафор
ЦФ
15
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Борис Радунович
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
18
Симоне Арести
ВР
37
Пауло Ацци
ЛЗ
99
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
23
Матеуш Ветеска
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
19
Гаэтано Ористанио
АП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
34
Кингстон Мутандва
ЦФ
32
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
30
Маттиа Кальдара
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
32
Томмазо Побега
ЦП
85
Кевин Дзероли
ЦП
7
Ясин Адли
АП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
17
Ноа Окафор
ЦФ
15
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
1
Борис Радунович
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
18
Симоне Арести
ВР
37
Пауло Ацци
ЛЗ
99
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
23
Матеуш Ветеска
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
19
Гаэтано Ористанио
АП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
34
Кингстон Мутандва
ЦФ
32
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Милан - Кальяри
2
Всего ударов по воротам
8
2
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
69
31
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Кальяри», 36-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
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