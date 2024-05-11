Арсенал
11.05.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 32 тур
Россия. Первая лига, 32 тур
1 : 0
Матч завершен
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Нефтехимик
76' Д. Окоронкво
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
2
Илья Быковский
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
88
Анатолий Макаров
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
19
Александр Зуев
ЛВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
4
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Кирилл Морозов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
15
Давид Кокоев
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
78
Данил Липовой
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
9
Максим Лайкин
ОП
4
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
34
Алексей Вакулич
ЦП
73
Ансор Хабибов
ЦП
92
Дмитрий Барков
ЦФ
Нефтехимик
31
Сергей Ещенко
ВР
77
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
29
Роман Денисов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
90
Константин Шильцов
АП
10
Константин Базелюк
ЦФ
91
Рашид Магомедов
ЦФ
14
Матвей Першин
ЦФ
11
Артем Котик
ЦФ
4-1-2-1-2
80
Кокарев
2
Быковский
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
76
Суханов
13
Кайнов
88
Макаров
11
Ткачев
19
Зуев
21
Шевченко
20
Окоронкво
3-1-4-2
1
Голубев
24
Кахидзе
3
Сагуткин
4
Бердников
9
Морозов
99
Емельянов
73
Петров
15
Кокоев
21
Галиулин
7
Джамилов
78
Липовой
88
Макаров
9
Лайкин
9
Лайкин
88
Макаров
21
Шевченко
4
Ндука
4
Ндука
21
Шевченко
19
Зуев
73
Хабибов
73
Хабибов
19
Зуев
11
Ткачев
92
Барков
92
Барков
11
Ткачев
15
Кокоев
29
Денисов
29
Денисов
15
Кокоев
21
Галиулин
90
Шильцов
90
Шильцов
21
Галиулин
73
Петров
10
Базелюк
10
Базелюк
73
Петров
78
Липовой
91
Магомедов
91
Магомедов
78
Липовой
9
Морозов
14
Першин
14
Першин
9
Морозов
Остались в запасе
Арсенал
Нефтехимик
36
Михаил Левашов
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
34
Алексей Вакулич
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
31
Сергей Ещенко
ВР
77
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
11
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
34
Алексей Вакулич
ЦП
Остались в запасе
31
Сергей Ещенко
ВР
77
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
11
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Арсенал - Нефтехимик
1
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Нефтехимика», 32-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 17:00 по московскому времени.
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