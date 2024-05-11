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    • «Ньюкасл» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

    «Ньюкасл» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

    Ньюкасл
    11.05.2024, суббота, 17:00
    Англия. Премьер-лига, 37 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.6
    Х
    4.9
    П2
    4.8
    Реклама, 18+
    Брайтон
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Ньюкасл
    1
    Мартин Дубравка
    ВР
    20
    Льюис Холл
    ЛЗ
    17
    Эмиль Крафт
    ЦЗ
    33
    Дэн Берн
    ЦЗ
    21
    Валентино Ливраменто
    ПЗ
    10
    Энтони Гордон
    ЛП
    39
    Бруно Гимарайнс
    ЦП
    36
    Шон Лонгстафф
    ЦП
    23
    Джейкоб Мерфи
    ПП
    14
    Александер Исак
    ЦФ
    9
    Каллум Уилсон
    ЦФ
    Главный тренер
    Эдди Хау
    Брайтон
    1
    Барт Вербрюгген
    ВР
    3
    Игор
    ЛЗ
    5
    Льюис Данк
    ЦЗ
    4
    Адам Уэбстер
    ЦЗ
    34
    Йоэл Велтман
    ПЗ
    9
    Жуан Педро
    ЦП
    40
    Факундо Буонанотте
    ЦП
    11
    Билли Гилмор
    ЦП
    24
    Симон Адингра
    ЦП
    13
    Паскаль Гросс
    ЦП
    18
    Дэнни Уэлбек
    ЦФ
    Главный тренер
    Роберто Де Дзерби
    4-4-2
    1
    Дубравка
    20
    Холл
    17
    Крафт
    33
    Берн
    21
    Ливраменто
    10
    Гордон
    39
    Гимарайнс
    36
    Лонгстафф
    23
    Мерфи
    9
    Уилсон
    14
    Исак
    4-5-1
    1
    Вербрюгген
    34
    Велтман
    5
    Данк
    4
    Уэбстер
    3
    Игор
    9
    Педро
    11
    Гилмор
    24
    Адингра
    13
    Гросс
    40
    Буонанотте
    18
    Уэлбек
    Остались в запасе
    Ньюкасл
    Брайтон
    Главный тренер
    Эдди Хау
    Главный тренер
    Роберто Де Дзерби
    Главный тренер
    Эдди Хау
    Главный тренер
    Роберто Де Дзерби
    Статистика матча Ньюкасл - Брайтон
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Брайтона», 37-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Брайтон»

    «Ньюкасл» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

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    «Ньюкасл» – «Брайтон»: прогноз на матч 37 тура английской Премьер-лиги, 11 мая
    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:11
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