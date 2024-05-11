Ньюкасл
11.05.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Англия. Премьер-лига, 37 тур
- : -
Не начался
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П1
1.6
Х
4.9
П2
4.8
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Брайтон
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ньюкасл
1
Мартин Дубравка
ВР
20
Льюис Холл
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
21
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
36
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПП
14
Александер Исак
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
3
Игор
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ПЗ
9
Жуан Педро
ЦП
40
Факундо Буонанотте
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
24
Симон Адингра
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
4-4-2
1
Дубравка
20
Холл
17
Крафт
33
Берн
21
Ливраменто
10
Гордон
39
Гимарайнс
36
Лонгстафф
23
Мерфи
9
Уилсон
14
Исак
4-5-1
1
Вербрюгген
34
Велтман
5
Данк
4
Уэбстер
3
Игор
9
Педро
11
Гилмор
24
Адингра
13
Гросс
40
Буонанотте
18
Уэлбек
Остались в запасе
Ньюкасл
Брайтон
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Ньюкасл - Брайтон
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Брайтона», 37-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Брайтон»
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