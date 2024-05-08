Алания
08.05.2024, среда, 17:00
Россия. Первая лига, 24 тур
Россия. Первая лига, 24 тур
1 : 2
Матч завершен
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Родина
27' И. Машуков
45+1' А. Сокол
53' А. Гордюшенко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
1
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
3
Константин Плиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
11
Алан Чочиев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Родина
16
Александр Корякин
ВР
90
Ориньо
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
11
Даниил Кузнецов
ЛВ
22
Мухаммад Султонов
ПВ
Главный тренер
Франк Артига
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
12
Эрик Губиев
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
70
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
37
Тарас Гаглоев
ЦП
77
Алан Хабалов
ЛВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
Родина
31
Ринат Шакеров
ВР
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
18
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
20
Дмитрий Маркитесов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
78
Солтмурад Бакаев
ПВ
9
Амур Калмыков
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Солдатенко
4
Качмазов
3
Плиев
19
Бутаев
5
Багаев
15
Цаллагов
6
Тарба
99
Гиоргобиани
11
Чочиев
7
Гурциев
14
Машуков
4-2-1-3
16
Корякин
15
Кочиев
88
Сокол
55
Крижан
90
Ориньо
6
Фищенко
25
Куликов
72
Гордюшенко
22
Султонов
33
Ната
11
Кузнецов
6
Тарба
70
Дауров
70
Дауров
6
Тарба
7
Гурциев
37
Гаглоев
37
Гаглоев
7
Гурциев
19
Бутаев
77
Хабалов
77
Хабалов
19
Бутаев
4
Качмазов
10
Хадарцев
10
Хадарцев
4
Качмазов
15
Цаллагов
22
Цараев
22
Цараев
15
Цаллагов
33
Ната
20
Маркитесов
20
Маркитесов
33
Ната
25
Куликов
34
Дмитриев
34
Дмитриев
25
Куликов
22
Султонов
78
Бакаев
78
Бакаев
22
Султонов
11
Кузнецов
9
Калмыков
9
Калмыков
11
Кузнецов
Остались в запасе
Алания
Родина
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
12
Эрик Губиев
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
Главный тренер
Евгений Калешин
31
Ринат Шакеров
ВР
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
18
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
Главный тренер
Франк Артига
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
12
Эрик Губиев
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
Остались в запасе
31
Ринат Шакеров
ВР
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
18
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Франк Артига
Статистика матча Алания - Родина
1
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Родины», 24-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алания» – «Родина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Фонбет».