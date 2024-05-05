Ливерпуль
05.05.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Англия. Премьер-лига, 36 тур
4 : 2
Матч завершен
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Тоттенхэм
16' М. Салах
45' Э. Робертсон
50' К. Гакпо
59' Х. Эллиот
72' Ришарлисон
77' Х. Сон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
78
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
66
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
19
Харви Эллиот
АП
18
Коди Гакпо
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
11
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Тоттенхэм
13
Гульельмо Викарио
ВР
17
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
12
Эмерсон
ПЗ
23
Педро Порро
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ливерпуль
62
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
5
Ибраима Конате
ЦЗ
84
Конор Брэдли
ПЗ
43
Стефан Байчетич
ОП
17
Кертис Джонс
ЦП
38
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
6
Раду Дрэгушин
ЦЗ
4
Оливер Скипп
ОП
5
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
18
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Брайан Хиль
ЛВ
9
Ришарлисон
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
26
Робертсон
78
Куанса
4
ван Дейк
66
Александер-Арнольд
3
Эндо
10
Мак Аллистер
7
Диас
19
Эллиот
11
Салах
18
Гакпо
4-3-3
13
Викарио
23
Порро
17
Ромеро
37
ван де Вен
12
Эмерсон
30
Бентанкур
8
Биссума
29
Сарр
21
Кулушевски
7
Сон
22
Джонсон
26
Робертсон
2
Гомес
2
Гомес
26
Робертсон
3
Эндо
43
Байчетич
43
Байчетич
3
Эндо
10
Мак Аллистер
38
Гравенберх
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
19
Эллиот
8
Собослаи
8
Собослаи
19
Эллиот
7
Диас
9
Нуньес
9
Нуньес
7
Диас
12
Эмерсон
4
Скипп
4
Скипп
12
Эмерсон
29
Сарр
18
Ло Чельсо
18
Ло Чельсо
29
Сарр
21
Кулушевски
10
Мэддисон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
30
Бентанкур
9
Ришарлисон
9
Ришарлисон
30
Бентанкур
Остались в запасе
Ливерпуль
Тоттенхэм
62
Куивин Келлехер
ВР
5
Ибраима Конате
ЦЗ
84
Конор Брэдли
ПЗ
17
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
40
Брэндон Остин
ВР
6
Раду Дрэгушин
ЦЗ
5
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
11
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
62
Куивин Келлехер
ВР
5
Ибраима Конате
ЦЗ
84
Конор Брэдли
ПЗ
17
Кертис Джонс
ЦП
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
6
Раду Дрэгушин
ЦЗ
5
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
11
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм
1
4
Всего ударов по воротам
25
11
Удары в створ
13
6
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Тоттенхэма», 36-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 мая 2024, в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Pari».