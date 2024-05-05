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    • «Брайтон» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024

    «Брайтон» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024

    Брайтон
    05.05.2024, воскресенье, 16:00
    Англия. Премьер-лига, 36 тур
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Астон Вилла
    87' Ж. Педро
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Брайтон
    1
    Барт Вербрюгген
    ВР
    34
    Йоэл Велтман
    ЦЗ
    3
    Игор
    ЦЗ
    5
    Льюис Данк
    (К) ЦЗ
    4
    Адам Уэбстер
    ЦЗ
    11
    Билли Гилмор
    ЦП
    13
    Паскаль Гросс
    ЦП
    40
    Факундо Буонанотте
    АП
    24
    Симон Адингра
    ЛВ
    9
    Жуан Педро
    ЦФ
    18
    Дэнни Уэлбек
    ЦФ
    Главный тренер
    Роберто Де Дзерби
    Астон Вилла
    25
    Робин Ольсен
    ВР
    12
    Люка Динь
    ЛЗ
    14
    Пау Торрес
    ЦЗ
    3
    Диего Карлос
    ЦЗ
    4
    Эзри Конса
    ЦЗ
    6
    Дуглас Луис
    ОП
    7
    Джон МакГинн
    (К) ЦП
    27
    Морган Роджерс
    ЛВ
    19
    Мусса Диаби
    ЛВ
    31
    Леон Бэйли
    ЦФ
    11
    Олли Уоткинс
    ЦФ
    Главный тренер
    Унаи Эмери
    Брайтон
    23
    Джейсон Стил
    ВР
    19
    Валентин Барко
    ЛЗ
    42
    Одел Оффиа
    ЦЗ
    15
    Якуб Модер
    ЦП
    20
    Карлос Балеба
    ЦП
    44
    Кэмерон Пьюпион
    АП
    31
    Ансу Фати
    ЛВ
    10
    Хулио Энкисо
    ПВ
    55
    Марк О'Махони
    ЦФ
    Астон Вилла
    18
    Джо Гаучи
    ВР
    15
    Алекс Морено
    ЛЗ
    17
    Клеман Лангле
    ЦЗ
    16
    Калум Чамберс
    ЦЗ
    29
    Кейн Кесслер-Хейден
    ПЗ
    2
    Мэтти Кэш
    ПЗ
    47
    Тим Ироегбунам
    ЦП
    71
    Омари Келлиман
    АП
    24
    Джон Дуран
    ЦФ
    4-2-2-2
    1
    Вербрюгген
    34
    Велтман
    5
    Данк
    4
    Уэбстер
    3
    Игор
    11
    Гилмор
    13
    Гросс
    24
    Адингра
    40
    Буонанотте
    18
    Уэлбек
    9
    Педро
    4-1-1-2-2
    25
    Ольсен
    14
    Торрес
    3
    Карлос
    4
    Конса
    12
    Динь
    6
    Луис
    7
    МакГинн
    27
    Роджерс
    19
    Диаби
    11
    Уоткинс
    31
    Бэйли
    24
    Адингра
    19
    Барко
    19
    Барко
    24
    Адингра
    18
    Уэлбек
    15
    Модер
    15
    Модер
    18
    Уэлбек
    11
    Гилмор
    20
    Балеба
    20
    Балеба
    11
    Гилмор
    40
    Буонанотте
    10
    Энкисо
    10
    Энкисо
    40
    Буонанотте
    12
    Динь
    15
    Алекс Морено
    15
    Алекс Морено
    12
    Динь
    4
    Конса
    16
    Чамберс
    16
    Чамберс
    4
    Конса
    27
    Роджерс
    2
    Кэш
    2
    Кэш
    27
    Роджерс
    19
    Диаби
    24
    Дуран
    24
    Дуран
    19
    Диаби
    Остались в запасе
    Брайтон
    Астон Вилла
    23
    Джейсон Стил
    ВР
    42
    Одел Оффиа
    ЦЗ
    44
    Кэмерон Пьюпион
    АП
    31
    Ансу Фати
    ЛВ
    55
    Марк О'Махони
    ЦФ
    Главный тренер
    Роберто Де Дзерби
    18
    Джо Гаучи
    ВР
    17
    Клеман Лангле
    ЦЗ
    29
    Кейн Кесслер-Хейден
    ПЗ
    47
    Тим Ироегбунам
    ЦП
    71
    Омари Келлиман
    АП
    Главный тренер
    Унаи Эмери
    Остались в запасе
    23
    Джейсон Стил
    ВР
    42
    Одел Оффиа
    ЦЗ
    44
    Кэмерон Пьюпион
    АП
    31
    Ансу Фати
    ЛВ
    55
    Марк О'Махони
    ЦФ
    Остались в запасе
    18
    Джо Гаучи
    ВР
    17
    Клеман Лангле
    ЦЗ
    29
    Кейн Кесслер-Хейден
    ПЗ
    47
    Тим Ироегбунам
    ЦП
    71
    Омари Келлиман
    АП
    Главный тренер
    Роберто Де Дзерби
    Главный тренер
    Унаи Эмери
    Статистика матча Брайтон - Астон Вилла
    3
    1
    Всего ударов по воротам
    15
    2
    Удары в створ
    8
    1
    Владение мячом %
    52
    48
    Желтые карточки
    3
    1
    Угловые удары
    7
    3
    Нарушения
    13
    10
    Офсайды
    4
    1
    Количество передач
    480
    439
    Сейвы
    1
    7
    Точность передач %
    85
    86
    Удары мимо ворот
    3
    1
    Блокированные удары
    4
    0
    Удары из пределов штрафной
    11
    1
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    1
    xG (ожидаемые голы)
    2.69
    0.06
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Астон Виллы», 36-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 мая 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон»«Астон Вилла»

    «Брайтон» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.05.2024 10:41
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