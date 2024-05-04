Родина
04.05.2024, суббота, 19:30
Россия. Первая лига, 31 тур
Россия. Первая лига, 31 тур
- : -
Не начался
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П1
2.5
Х
3.15
П2
2.95
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Арсенал
Статистика матча Родина - Арсенал
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Арсенала», 31-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Арсенал»
- Матч будет транслировать «Pari».