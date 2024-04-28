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    • «Интер» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024

    «Интер» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024

    Интер
    28.04.2024, воскресенье, 13:30
    Италия. Серия А, 34 тур
    2 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Торино
    56' Х. Чалханоглу
    60' Х. Чалханоглу (П)
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Интер
    1
    Янн Зоммер
    ВР
    30
    Карлос Аугусто
    ЛЗ
    6
    Стефан де Врей
    ЦЗ
    95
    Алессандро Бастони
    ЦЗ
    28
    Бенжамен Павар
    ПЗ
    36
    Маттео Дармиан
    ПЗ
    22
    Генрих Мхитарян
    ЦП
    20
    Хакан Чалханоглу
    ЦП
    23
    Николо Барелла
    ЦП
    10
    Лаутаро Мартинес
    (К) ЦФ
    9
    Маркус Тюрам
    ЦФ
    Главный тренер
    Симоне Индзаги
    Торино
    32
    Ваня Милинкович-Савич
    ВР
    13
    Рикардо Родригес
    (К) ЛЗ
    6
    Маттео Ловато
    ЦЗ
    4
    Алессандро Буонджорно
    ЦЗ
    19
    Раоуль Белланова
    ПЗ
    20
    Валентино Лазаро
    ПЗ
    61
    Адриен Тамез
    ОП
    8
    Иван Илич
    ЦП
    28
    Самуэле Риччи
    ЦП
    16
    Никола Влашич
    АП
    91
    Дуван Сапата
    ЦФ
    Главный тренер
    Иван Юрич
    Интер
    77
    Эмиль Аудеро
    ВР
    12
    Раффаэле Ди Дженнаро
    ВР
    32
    Федерико Димарко
    ЛЗ
    31
    Янн Орель Биссек
    ЦЗ
    15
    Франческо Ачерби
    ЦЗ
    21
    Кристьян Асллани
    ОП
    16
    Давиде Фраттези
    ЦП
    5
    Стефано Сенси
    ЦП
    14
    Дэви Классен
    АП
    7
    Хуан Куадрадо
    ПП
    17
    Тажон Бьюкенан
    ПВ
    8
    Марко Арнаутович
    ЦФ
    70
    Алексис Санчес
    ЦФ
    Торино
    1
    Лука Джемелло
    ВР
    71
    Михай Попа
    ВР
    5
    Адам Масина
    ЛЗ
    25
    Алессандро Деллавалле
    ЦЗ
    27
    Мергим Войвода
    ПЗ
    17
    Урош Кабич
    ПВ
    79
    Занос Савва
    ПВ
    21
    Давид Окереке
    ЦФ
    11
    Пьетро Пеллегри
    ЦФ
    9
    Антонио Санабрия
    ЦФ
    3-2-3-2
    1
    Зоммер
    28
    Павар
    6
    де Врей
    95
    Бастони
    30
    Аугусто
    36
    Дармиан
    22
    Мхитарян
    20
    Чалханоглу
    23
    Барелла
    9
    Тюрам
    10
    Мартинес
    3-3-2-1-1
    32
    Милинкович-Савич
    19
    Белланова
    6
    Ловато
    4
    Буонджорно
    20
    Лазаро
    61
    Тамез
    13
    Родригес
    8
    Илич
    28
    Риччи
    16
    Влашич
    91
    Сапата
    20
    Чалханоглу
    21
    Асллани
    21
    Асллани
    20
    Чалханоглу
    22
    Мхитарян
    16
    Фраттези
    16
    Фраттези
    22
    Мхитарян
    95
    Бастони
    17
    Бьюкенан
    17
    Бьюкенан
    95
    Бастони
    23
    Барелла
    8
    Арнаутович
    8
    Арнаутович
    23
    Барелла
    9
    Тюрам
    70
    Санчес
    70
    Санчес
    9
    Тюрам
    13
    Родригес
    5
    Масина
    5
    Масина
    13
    Родригес
    20
    Лазаро
    27
    Войвода
    27
    Войвода
    20
    Лазаро
    91
    Сапата
    9
    Санабрия
    9
    Санабрия
    91
    Сапата
    Остались в запасе
    Интер
    Торино
    77
    Эмиль Аудеро
    ВР
    12
    Раффаэле Ди Дженнаро
    ВР
    32
    Федерико Димарко
    ЛЗ
    31
    Янн Орель Биссек
    ЦЗ
    15
    Франческо Ачерби
    ЦЗ
    5
    Стефано Сенси
    ЦП
    14
    Дэви Классен
    АП
    7
    Хуан Куадрадо
    ПП
    Главный тренер
    Симоне Индзаги
    1
    Лука Джемелло
    ВР
    71
    Михай Попа
    ВР
    25
    Алессандро Деллавалле
    ЦЗ
    17
    Урош Кабич
    ПВ
    79
    Занос Савва
    ПВ
    21
    Давид Окереке
    ЦФ
    11
    Пьетро Пеллегри
    ЦФ
    Главный тренер
    Иван Юрич
    Остались в запасе
    77
    Эмиль Аудеро
    ВР
    12
    Раффаэле Ди Дженнаро
    ВР
    32
    Федерико Димарко
    ЛЗ
    31
    Янн Орель Биссек
    ЦЗ
    15
    Франческо Ачерби
    ЦЗ
    5
    Стефано Сенси
    ЦП
    14
    Дэви Классен
    АП
    7
    Хуан Куадрадо
    ПП
    Остались в запасе
    1
    Лука Джемелло
    ВР
    71
    Михай Попа
    ВР
    25
    Алессандро Деллавалле
    ЦЗ
    17
    Урош Кабич
    ПВ
    79
    Занос Савва
    ПВ
    21
    Давид Окереке
    ЦФ
    11
    Пьетро Пеллегри
    ЦФ
    Главный тренер
    Симоне Индзаги
    Главный тренер
    Иван Юрич
    Статистика матча Интер - Торино
    1
    Всего ударов по воротам
    17
    11
    Удары в створ
    5
    3
    Владение мячом %
    62
    38
    Красные карточки
    0
    1
    Угловые удары
    5
    4
    Нарушения
    6
    8
    Офсайды
    2
    0
    Количество передач
    674
    396
    Сейвы
    3
    3
    Точность передач %
    91
    87
    Удары мимо ворот
    9
    2
    Блокированные удары
    3
    6
    Удары из пределов штрафной
    7
    5
    Удары из-за пределов штрафной
    10
    6
    xG (ожидаемые голы)
    1.64
    0.47
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Торино», 34-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля 2024, в 13:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Торино»

    «Интер» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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