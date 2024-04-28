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    • «Наполи» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024

    «Наполи» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024

    Наполи
    28.04.2024, воскресенье, 19:00
    Италия. Серия А, 34 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.95
    Х
    3.6
    П2
    4
    Реклама, 18+
    Рома
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Наполи
    1
    Алекс Мерет
    ВР
    3
    Апаресидо Силва Жонатан
    ЛЗ
    55
    Лео Эстигард
    ЦЗ
    5
    Жуан
    ЦЗ
    22
    Джованни Ди Лоренцо
    ПЗ
    20
    Петр Зелински
    ЦП
    99
    Франк Ангисса
    ЦП
    68
    Станислав Лоботка
    ЦП
    21
    Маттео Политано
    ЦФ
    77
    Хвича Кварацхелия
    ЦФ
    9
    Виктор Осимхен
    ЦФ
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Рома
    99
    Миле Свилар
    ВР
    3
    Дин Хейзен
    ЦЗ
    14
    Джанлука Манчини
    ЦЗ
    5
    Зеки Челик
    ЦЗ
    69
    Анхелиньо
    ЛП
    22
    Уссем Ауа
    ЦП
    16
    Лоренцо Пеллегрини
    ЦП
    4
    Бриан Кристанте
    ЦП
    35
    Томмазо Бальданци
    ЦП
    59
    Никола Залевски
    ПП
    90
    Ромелу Лукаку
    ЦФ
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    4-3-3
    1
    Мерет
    3
    Жонатан
    55
    Эстигард
    5
    Жуан
    22
    Ди Лоренцо
    20
    Зелински
    99
    Ангисса
    68
    Лоботка
    9
    Осимхен
    77
    Кварацхелия
    21
    Политано
    3-5-1-1
    99
    Свилар
    3
    Хейзен
    14
    Манчини
    5
    Челик
    59
    Залевски
    16
    Пеллегрини
    4
    Кристанте
    35
    Бальданци
    69
    Анхелиньо
    22
    Ауа
    90
    Лукаку
    Остались в запасе
    Наполи
    Рома
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    Статистика матча Наполи - Рома
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Ромы», 34-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Рома»

    «Наполи» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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