Наполи
28.04.2024, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 34 тур
Италия. Серия А, 34 тур
- : -
Не начался
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П1
1.95
Х
3.6
П2
4
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Рома
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
3
Апаресидо Силва Жонатан
ЛЗ
55
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
20
Петр Зелински
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ЦФ
77
Хвича Кварацхелия
ЦФ
9
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Рома
99
Миле Свилар
ВР
3
Дин Хейзен
ЦЗ
14
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Зеки Челик
ЦЗ
69
Анхелиньо
ЛП
22
Уссем Ауа
ЦП
16
Лоренцо Пеллегрини
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
35
Томмазо Бальданци
ЦП
59
Никола Залевски
ПП
90
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
4-3-3
1
Мерет
3
Жонатан
55
Эстигард
5
Жуан
22
Ди Лоренцо
20
Зелински
99
Ангисса
68
Лоботка
9
Осимхен
77
Кварацхелия
21
Политано
3-5-1-1
99
Свилар
3
Хейзен
14
Манчини
5
Челик
59
Залевски
16
Пеллегрини
4
Кристанте
35
Бальданци
69
Анхелиньо
22
Ауа
90
Лукаку
Остались в запасе
Наполи
Рома
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Наполи - Рома
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Ромы», 34-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Pari».