Ноттингем Форест
28.04.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Англия. Премьер-лига, 35 тур
- : -
Не начался
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П1
10
Х
5.6
П2
1.3
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Манчестер Сити
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
43
Ола Эйна
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
40
Мурильо
ЦЗ
7
Неко Уильямс
ПЗ
16
Николас Домингес
ЦП
20
Джованни Рейна
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
28
Данило
ЦП
14
Каллум Хадсон-Одои
ЦП
11
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЛЗ
6
Натан Аке
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛП
17
Кевин Де Брюйне
ЦП
16
Родри
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
ПП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
4-5-1
26
Селс
43
Эйна
19
Ниахате
40
Мурильо
7
Уильямс
20
Рейна
10
Гиббс-Уайт
28
Данило
14
Хадсон-Одои
16
Домингес
11
Вуд
4-5-1
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Аке
25
Аканджи
24
Гвардиол
20
Силва
17
Де Брюйне
16
Родри
8
Ковачич
47
Фоден
19
Альварес
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Манчестер Сити
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ноттингем Форест - Манчестер Сити
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Манчестер Сити», 35-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля 2024, в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Pari».