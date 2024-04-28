Лион
28.04.2024, воскресенье, 20:00
Франция. Лига 1, 31 тур
Франция. Лига 1, 31 тур
- : -
Не начался
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П1
2.45
Х
4.05
П2
2.65
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Монако
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
55
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
12
Джейк О'Брайен
ЦЗ
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПЗ
37
Эрнест Нуама
ЦП
17
Саид Бенрахма
ЦП
31
Неманья Матич
ЦП
6
Максанс Какере
ЦП
18
Райан Шерки
ЦП
10
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саже
Монако
1
Радослав Майецки
ВР
27
Крепин Дьятта
ЛЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛП
19
Юссуф Фофана
ЦП
6
Денис Закария
ЦП
21
Магнес Аклиуш
ПП
29
Фоларин Балогун
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
4-5-1
1
Лопеш
21
Энрике
55
Чалета-Цар
12
О'Брайен
98
Мэйтленд-Найлс
17
Бенрахма
31
Матич
6
Какере
18
Шерки
37
Нуама
10
Ляказетт
4-4-2
1
Майецки
2
Вандерсон
5
Керер
3
Марипан
27
Дьятта
21
Аклиуш
19
Фофана
6
Закария
18
Минамино
10
Бен-Йеддер
29
Балогун
Остались в запасе
Лион
Монако
Главный тренер
Пьер Саже
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Пьер Саже
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Лион - Монако
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Монако», 31-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Pari».