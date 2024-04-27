Байер
27.04.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
Германия. Бундеслига, 31 тур
- : -
Не начался
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П1
1.73
Х
4.3
П2
4.5
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Штутгарт
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
20
Алехандро Гримальдо
ЛП
8
Роберт Андрих
ЦП
34
Эсекьель Паласиос
ЦП
19
Нейтан Телла
ЦП
30
Жереми Фримпонг
ЦП
2
Йосип Станишич
ПП
7
Йонас Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Штутгарт
33
Александр Нюбель
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
2
Вальдемар Антон
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛП
6
Крис Фюрих
ЦП
8
Энцо Мийо
ЦП
16
Атакан Каразор
ЦП
18
Джейми Левелинг
ПП
9
Серу Гирасси
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
3-5-1-1
1
Градецки
4
Та
3
Хинкапе
12
Тапсоба
20
Гримальдо
34
Паласиос
19
Телла
30
Фримпонг
2
Станишич
8
Андрих
7
Хофманн
3-5-2
33
Нюбель
20
Стержиу
2
Антон
21
Ито
18
Левелинг
6
Фюрих
8
Мийо
16
Каразор
7
Миттельштадт
26
Ундав
9
Гирасси
Остались в запасе
Байер
Штутгарт
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Байер - Штутгарт
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Штутгарта», 31-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Штутгарт»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Игру будет транслировать «Pari».