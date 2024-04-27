Астон Вилла
27.04.2024, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Англия. Премьер-лига, 35 тур
- : -
Не начался
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П1
2.17
Х
3.95
П2
3.1
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Челси
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
4
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
31
Леон Бэйли
ЦП
27
Морган Роджерс
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Челси
28
Джордже Петрович
ВР
3
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Аксель Дисаси
ЦЗ
42
Элфи Гилхрист
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ЦП
10
Михаил Мудрик
ЦП
8
Энцо Фернандес
ЦП
11
Нони Мадуэке
ЦП
23
Конор Галлахер
ЦП
15
Николас Джексон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
4-5-1
1
Мартинес
12
Динь
14
Торрес
4
Конса
2
Кэш
7
МакГинн
31
Бэйли
27
Роджерс
8
Тилеманс
19
Диаби
11
Уоткинс
4-5-1
28
Петрович
42
Гилхрист
5
Бадьяшиль
2
Дисаси
3
Кукурелья
25
Кайседо
8
Фернандес
11
Мадуэке
23
Галлахер
10
Мудрик
15
Джексон
Остались в запасе
Астон Вилла
Челси
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Астон Вилла - Челси
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Челси», 35-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Pari».