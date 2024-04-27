Вест Хэм
27.04.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Англия. Премьер-лига, 35 тур
- : -
Не начался
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П1
5.5
Х
5.1
П2
1.52
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Ливерпуль
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Вест Хэм
1
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ЦП
19
Эдсон Альварес
ЦП
14
Мохаммед Кудус
ЦП
7
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Лукас Пакета
ЦП
9
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
66
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
17
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
ЦП
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
7
Луис Диас
ЦФ
11
Мохамед Салах
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
4-5-1
1
Фабиански
33
Эмерсон
21
Огбонна
4
Зума
5
Цоуфал
19
Альварес
14
Кудус
7
Уорд-Проус
10
Пакета
28
Соучек
9
Антонио
4-3-3
1
Алиссон
66
Александер-Арнольд
5
Конате
4
ван Дейк
26
Робертсон
10
Мак Аллистер
17
Джонс
8
Собослаи
11
Салах
7
Диас
9
Нуньес
Остались в запасе
Вест Хэм
Ливерпуль
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Ливерпуля», 35-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля 2024, в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Pari».