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Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Фата», 29-й тур саудовской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»