Аль-Хиляль
26.04.2024, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
- : -
Не начался
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П1
1.25
Х
6.1
П2
8
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Аль-Фат
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Фат
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Фата», 29-й тур саудовской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».