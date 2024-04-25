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    • «Брайтон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2024

    «Брайтон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2024

    Брайтон
    25.04.2024, четверг, 22:00
    Англия. Премьер-лига, 29 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    7.8
    Х
    5.5
    П2
    1.38
    Реклама, 18+
    Манчестер Сити
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Брайтон
    1
    Барт Вербрюгген
    ВР
    30
    Игор
    ЛЗ
    29
    Ян Паул ван Хеке
    ЦЗ
    5
    Льюис Данк
    ЦЗ
    34
    Йоэл Велтман
    ПЗ
    9
    Жуан Педро
    ЦП
    15
    Якуб Модер
    ЦП
    24
    Симон Адингра
    ЦП
    20
    Карлос Балеба
    ЦП
    13
    Паскаль Гросс
    ЦП
    18
    Дэнни Уэлбек
    ЦФ
    Главный тренер
    Роберто Де Дзерби
    Манчестер Сити
    31
    Эдерсон
    ВР
    24
    Йошко Гвардиол
    ЛЗ
    25
    Мануэль Аканджи
    ЦЗ
    3
    Рубен Диаш
    ЦЗ
    82
    Рико Льюис
    ПЗ
    17
    Кевин Де Брюйне
    ЦП
    27
    Матеус Нуньес
    ЦП
    11
    Жереми Доку
    ЦП
    8
    Матео Ковачич
    ЦП
    19
    Хулиан Альварес
    ЦП
    9
    Эрлинг Холанд
    ЦФ
    Главный тренер
    Хосеп Гвардиола
    4-5-1
    1
    Вербрюгген
    30
    Игор
    29
    ван Хеке
    5
    Данк
    34
    Велтман
    15
    Модер
    24
    Адингра
    20
    Балеба
    13
    Гросс
    9
    Педро
    18
    Уэлбек
    4-5-1
    31
    Эдерсон
    82
    Льюис
    25
    Аканджи
    3
    Диаш
    24
    Гвардиол
    17
    Де Брюйне
    11
    Доку
    8
    Ковачич
    19
    Альварес
    27
    Нуньес
    9
    Холанд
    Остались в запасе
    Брайтон
    Манчестер Сити
    Главный тренер
    Роберто Де Дзерби
    Главный тренер
    Хосеп Гвардиола
    Главный тренер
    Роберто Де Дзерби
    Главный тренер
    Хосеп Гвардиола
    Статистика матча Брайтон - Манчестер Сити
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Манчестер Сити», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон»«Манчестер Сити»

    «Брайтон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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