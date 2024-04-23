Арсенал
23.04.2024, вторник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Англия. Премьер-лига, 29 тур
5 : 0
Матч завершен
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Челси
4' Л. Троссард
52' Б. Уайт
57' К. Хаверц
65' К. Хаверц
70' Б. Уайт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Давид Рая
ВР
18
Такехиро Томиясу
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛП
5
Томас Парти
ОП
41
Деклан Райс
ЦП
8
Мартин Эдегор
ЦП
7
Букайо Сака
ПП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Челси
28
Джордже Петрович
ВР
3
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Аксель Дисаси
ЦЗ
42
Элфи Гилхрист
ПЗ
10
Михаил Мудрик
ЛП
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Энцо Фернандес
ЦП
23
Конор Галлахер
ЦП
11
Нони Мадуэке
ПП
15
Николас Джексон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Арсенал
1
Аарон Рэмсдейл
ВР
35
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Якуб Кивиор
ЦЗ
20
Жоржиньо
ЦП
10
Эмиль Смит-Роу
АП
21
Фабиу Виейра
ПП
11
Габриэль Мартинелли
ЛВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
14
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
14
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Тиаго Силва
ЦЗ
31
Чезаре Касадеи
ЦП
17
Кэрни Чуквуемека
ЦП
49
Йими Тауриайнен
ЦП
7
Рахим Стерлинг
ЛВ
36
Дейвид Вашингтон
ЦФ
4-1-4-1
22
Рая
18
Томиясу
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
5
Парти
19
Троссард
41
Райс
8
Эдегор
7
Сака
29
Хаверц
4-1-4-1
28
Петрович
42
Гилхрист
5
Бадьяшиль
2
Дисаси
3
Кукурелья
25
Кайседо
11
Мадуэке
8
Фернандес
23
Галлахер
10
Мудрик
15
Джексон
18
Томиясу
35
Зинченко
35
Зинченко
18
Томиясу
5
Парти
20
Жоржиньо
20
Жоржиньо
5
Парти
7
Сака
21
Виейра
21
Виейра
7
Сака
19
Троссард
11
Мартинелли
11
Мартинелли
19
Троссард
29
Хаверц
9
Жезус
9
Жезус
29
Хаверц
8
Фернандес
14
Чалоба
14
Чалоба
8
Фернандес
42
Гилхрист
6
Силва
6
Силва
42
Гилхрист
11
Мадуэке
31
Касадеи
31
Касадеи
11
Мадуэке
10
Мудрик
7
Стерлинг
7
Стерлинг
10
Мудрик
Остались в запасе
Арсенал
Челси
1
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Якуб Кивиор
ЦЗ
10
Эмиль Смит-Роу
АП
14
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Кэрни Чуквуемека
ЦП
49
Йими Тауриайнен
ЦП
36
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Якуб Кивиор
ЦЗ
10
Эмиль Смит-Роу
АП
14
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Кэрни Чуквуемека
ЦП
49
Йими Тауриайнен
ЦП
36
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Арсенал - Челси
2
2
Всего ударов по воротам
27
7
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Челси», 29-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Pari».