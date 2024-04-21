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    • «Фулхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024

    «Фулхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024

    Фулхэм
    21.04.2024, воскресенье, 18:30
    Англия. Премьер-лига, 34 тур
    1 : 3
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Ливерпуль
    45+2' Т. Кастань
    32' Т. Александер-Арнольд
    53' Р. Гравенберх
    72' Д. Жота
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Фулхэм
    17
    Бернд Лено
    ВР
    33
    Энтони Робинсон
    ЛЗ
    3
    Кэлвин Бейсси
    ЛЗ
    4
    Тосин Адарабиойо
    ЦЗ
    21
    Тимоти Кастань
    ПЗ
    26
    Жоао Палинья
    ОП
    28
    Саша Лукич
    ЦП
    18
    Андреас Перейра
    АП
    14
    Бобби Рид
    (К) АП
    22
    Алекс Ивоби
    ЛВ
    19
    Родриго Муньис
    ЦФ
    Главный тренер
    Марку Силва
    Ливерпуль
    1
    Алиссон
    ВР
    26
    Эндрю Робертсон
    ЛЗ
    4
    Вирджил ван Дейк
    (К) ЦЗ
    78
    Джарел Куанса
    ЦЗ
    66
    Трент Александер-Арнольд
    ПЗ
    3
    Ватару Эндо
    ОП
    38
    Райан Гравенберх
    ЦП
    19
    Харви Эллиот
    АП
    7
    Луис Диас
    ЛВ
    20
    Диогу Жота
    ЛВ
    18
    Коди Гакпо
    ЛВ
    Главный тренер
    Юрген Клопп
    Фулхэм
    1
    Марек Родак
    ВР
    13
    Тим Рим
    ЦЗ
    2
    Кенни Тете
    ПЗ
    10
    Том Кэрни
    ЦП
    6
    Харрисон Рид
    ЦП
    8
    Харри Уилсон
    ПВ
    11
    Адама Траоре
    ПВ
    7
    Рауль Хименес
    ЦФ
    9
    Армандо Броя
    ЦФ
    Ливерпуль
    62
    Куивин Келлехер
    ВР
    21
    Константинос Цимикас
    ЛЗ
    5
    Ибраима Конате
    ЦЗ
    2
    Джо Гомес
    ЦЗ
    17
    Кертис Джонс
    ЦП
    10
    Алексис Мак Аллистер
    ЦП
    8
    Доминик Собослаи
    АП
    11
    Мохамед Салах
    ПВ
    9
    Дарвин Нуньес
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    17
    Лено
    3
    Бейсси
    33
    Робинсон
    4
    Адарабиойо
    21
    Кастань
    26
    Палинья
    28
    Лукич
    22
    Ивоби
    14
    Рид
    18
    Перейра
    19
    Муньис
    4-1-1-3-1
    1
    Алиссон
    66
    Александер-Арнольд
    4
    ван Дейк
    78
    Куанса
    26
    Робертсон
    3
    Эндо
    38
    Гравенберх
    20
    Жота
    19
    Эллиот
    18
    Гакпо
    7
    Диас
    26
    Палинья
    10
    Кэрни
    10
    Кэрни
    26
    Палинья
    14
    Рид
    8
    Уилсон
    8
    Уилсон
    14
    Рид
    22
    Ивоби
    11
    Траоре
    11
    Траоре
    22
    Ивоби
    66
    Александер-Арнольд
    2
    Гомес
    2
    Гомес
    66
    Александер-Арнольд
    38
    Гравенберх
    10
    Мак Аллистер
    10
    Мак Аллистер
    38
    Гравенберх
    18
    Гакпо
    8
    Собослаи
    8
    Собослаи
    18
    Гакпо
    7
    Диас
    11
    Салах
    11
    Салах
    7
    Диас
    20
    Жота
    9
    Нуньес
    9
    Нуньес
    20
    Жота
    Остались в запасе
    Фулхэм
    Ливерпуль
    1
    Марек Родак
    ВР
    13
    Тим Рим
    ЦЗ
    2
    Кенни Тете
    ПЗ
    6
    Харрисон Рид
    ЦП
    7
    Рауль Хименес
    ЦФ
    9
    Армандо Броя
    ЦФ
    Главный тренер
    Марку Силва
    62
    Куивин Келлехер
    ВР
    21
    Константинос Цимикас
    ЛЗ
    5
    Ибраима Конате
    ЦЗ
    17
    Кертис Джонс
    ЦП
    Главный тренер
    Юрген Клопп
    Остались в запасе
    1
    Марек Родак
    ВР
    13
    Тим Рим
    ЦЗ
    2
    Кенни Тете
    ПЗ
    6
    Харрисон Рид
    ЦП
    7
    Рауль Хименес
    ЦФ
    9
    Армандо Броя
    ЦФ
    Остались в запасе
    62
    Куивин Келлехер
    ВР
    21
    Константинос Цимикас
    ЛЗ
    5
    Ибраима Конате
    ЦЗ
    17
    Кертис Джонс
    ЦП
    Главный тренер
    Марку Силва
    Главный тренер
    Юрген Клопп
    Статистика матча Фулхэм - Ливерпуль
    3
    Всего ударов по воротам
    12
    15
    Удары в створ
    5
    7
    Владение мячом %
    39
    61
    Желтые карточки
    3
    0
    Угловые удары
    1
    4
    Нарушения
    5
    11
    Офсайды
    1
    3
    Количество передач
    403
    646
    Сейвы
    4
    4
    Точность передач %
    78
    86
    Удары мимо ворот
    5
    5
    Блокированные удары
    2
    3
    Удары из пределов штрафной
    8
    8
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    7
    xG (ожидаемые голы)
    0.76
    1.05
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Ливерпуля», 34-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля 2024, в 18:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм»«Ливерпуль»

    «Фулхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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