Валенсия
20.04.2024, суббота, 19:30
Испания. Примера, 32 тур
Испания. Примера, 32 тур
- : -
Не начался
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П1
2.65
Х
3.15
П2
2.95
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Бетис
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
15
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Диего Лопес
ЛП
18
Пепелу
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
23
Фран Перес
ПП
10
Андре Алмейда
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Бетис
13
Руй Силва
ВР
3
Хуан Миранда
ЛЗ
28
Шади Рияд
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Айтор Руйбаль
ПЗ
5
Гидо Родригес
ЦП
10
Айосе Перес
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Пабло Форнальс
ЦП
4
Джонни
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
4-4-2
25
Мамардашвили
21
Васкес
3
Москера
15
Озкаджар
20
Фулкье
16
Лопес
18
Пепелу
8
Гуэрра
23
Перес
9
Дуро
10
Алмейда
4-5-1
13
Силва
2
Руйбаль
28
Рияд
6
Пеццелла
3
Миранда
5
Родригес
22
Иско
18
Форнальс
4
Джонни
10
Перес
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Валенсия
Бетис
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Валенсия - Бетис
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Бетиса», 32-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».