Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Трансляции
    • «Валенсия» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024

    «Валенсия» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024

    Валенсия
    20.04.2024, суббота, 19:30
    Испания. Примера, 32 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.65
    Х
    3.15
    П2
    2.95
    Реклама, 18+
    Бетис
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Валенсия
    25
    Георгий Мамардашвили
    ВР
    21
    Хесус Васкес
    ЛЗ
    3
    Кристиан Москера
    ЦЗ
    15
    Дженк Озкаджар
    ЦЗ
    20
    Димитри Фулкье
    ПЗ
    16
    Диего Лопес
    ЛП
    18
    Пепелу
    ЦП
    8
    Хави Гуэрра
    ЦП
    23
    Фран Перес
    ПП
    10
    Андре Алмейда
    ЦФ
    9
    Уго Дуро
    ЦФ
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    Бетис
    13
    Руй Силва
    ВР
    3
    Хуан Миранда
    ЛЗ
    28
    Шади Рияд
    ЦЗ
    6
    Герман Пеццелла
    ЦЗ
    2
    Айтор Руйбаль
    ПЗ
    5
    Гидо Родригес
    ЦП
    10
    Айосе Перес
    ЦП
    22
    Мариано Иско
    ЦП
    18
    Пабло Форнальс
    ЦП
    4
    Джонни
    ЦП
    12
    Виллиан Жозе
    ЦФ
    Главный тренер
    Мануэль Пеллегрини
    4-4-2
    25
    Мамардашвили
    21
    Васкес
    3
    Москера
    15
    Озкаджар
    20
    Фулкье
    16
    Лопес
    18
    Пепелу
    8
    Гуэрра
    23
    Перес
    9
    Дуро
    10
    Алмейда
    4-5-1
    13
    Силва
    2
    Руйбаль
    28
    Рияд
    6
    Пеццелла
    3
    Миранда
    5
    Родригес
    22
    Иско
    18
    Форнальс
    4
    Джонни
    10
    Перес
    12
    Виллиан Жозе
    Остались в запасе
    Валенсия
    Бетис
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    Главный тренер
    Мануэль Пеллегрини
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    Главный тренер
    Мануэль Пеллегрини
    Статистика матча Валенсия - Бетис
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Бетиса», 32-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Бетис»

    «Валенсия» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:06
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+