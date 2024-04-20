Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Бетиса», 32-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Бетис»