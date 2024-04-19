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    • «Кальяри» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024

    «Кальяри» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024

    Кальяри
    19.04.2024, пятница, 21:45
    Италия. Серия А, 33 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    5
    Х
    3.5
    П2
    1.82
    Реклама, 18+
    Ювентус
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Кальяри
    22
    Симоне Скуффет
    ВР
    27
    Томмазо Ауджелло
    ЛЗ
    26
    Йерри Мина
    ЦЗ
    17
    Пантелис Хацидиакос
    ЦЗ
    33
    Адам Оберт
    ЦЗ
    99
    Алессандро Ди Пардо
    ПЗ
    21
    Якуб Янкто
    ЛП
    29
    Антуан Макумбу
    ЦП
    25
    Сулемана
    ЦП
    77
    Зито Лувумбо
    ПП
    61
    Эльдор Шомуродов
    ЦФ
    Главный тренер
    Клаудио Раньери
    Ювентус
    1
    Войцех Щесны
    ВР
    3
    Бремер
    ЦЗ
    4
    Федерико Гатти
    ЦЗ
    6
    Данило
    ЦЗ
    11
    Филип Костич
    ЛП
    25
    Адриан Рабьо
    ЦП
    5
    Мануэль Локателли
    ЦП
    16
    Уэстон МакКенни
    ЦП
    27
    Андреа Камбьясо
    ПП
    9
    Душан Влахович
    ЦФ
    7
    Федерико Кьеза
    ЦФ
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    3-2-4-1
    22
    Скуффет
    26
    Мина
    17
    Хацидиакос
    33
    Оберт
    27
    Ауджелло
    99
    Ди Пардо
    21
    Янкто
    29
    Макумбу
    25
    Сулемана
    77
    Лувумбо
    61
    Шомуродов
    3-5-2
    1
    Щесны
    3
    Бремер
    4
    Гатти
    6
    Данило
    27
    Камбьясо
    25
    Рабьо
    5
    Локателли
    16
    МакКенни
    11
    Костич
    7
    Кьеза
    9
    Влахович
    Остались в запасе
    Кальяри
    Ювентус
    Главный тренер
    Клаудио Раньери
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    Главный тренер
    Клаудио Раньери
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    Статистика матча Кальяри - Ювентус
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Ювентуса», 33-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля 2024, в 21:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри»«Ювентус»

    «Кальяри» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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