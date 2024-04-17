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    • «Бавария» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2024

    «Бавария» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2024

    Бавария
    17.04.2024, среда, 22:00
    Лига чемпионов, 1/4 финала
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Арсенал
    63' Й. Киммих
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Бавария
    1
    Мануэль Нойер
    ВР
    22
    Рафаэль Геррейру
    ЛЗ
    15
    Эрик Дайер
    ЦЗ
    4
    Матейс де Лигт
    ЦЗ
    40
    Нуссаир Мазрауи
    ПЗ
    6
    Йозуа Киммих
    ОП
    8
    Леон Горецка
    ЦП
    27
    Конрад Лаймер
    ЦП
    42
    Джамал Мусиала
    АП
    10
    Лерой Сане
    ПВ
    9
    Гарри Кейн
    ЦФ
    Главный тренер
    Томас Тухель
    Арсенал
    22
    Давид Рая
    ВР
    2
    Вильям Салиба
    ЦЗ
    6
    Габриэль
    ЦЗ
    4
    Бен Уайт
    ЦЗ
    18
    Такехиро Томиясу
    ПЗ
    41
    Деклан Райс
    ОП
    20
    Жоржиньо
    ЦП
    8
    Мартин Эдегор
    АП
    11
    Габриэль Мартинелли
    ЛВ
    7
    Букайо Сака
    ПВ
    29
    Кай Хаверц
    ЦФ
    Главный тренер
    Микель Артета
    Бавария
    18
    Даниэль Перец
    ВР
    26
    Свен Ульрайх
    ВР
    2
    Дайот Упамекано
    ЦЗ
    3
    Ким Мин-Джэ
    ЦЗ
    45
    Александар Павлович
    ОП
    17
    Брайан Сарагоса
    АП
    13
    Эрик Чупо-Мотинг
    ЦФ
    39
    Матис Тель
    ЦФ
    25
    Томас Мюллер
    ЦФ
    Арсенал
    1
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    31
    Карл Хейн
    ВР
    35
    Александр Зинченко
    ЛЗ
    15
    Якуб Кивиор
    ЦЗ
    25
    Мохамед Эль-Ненни
    ЦП
    5
    Томас Парти
    ЦП
    10
    Эмиль Смит-Роу
    АП
    21
    Фабиу Виейра
    ПП
    19
    Леандро Троссард
    ЛВ
    24
    Рис Нелсон
    ПВ
    9
    Габриэль Жезус
    ЦФ
    14
    Эдвард Нкетиа
    ЦФ
    4-1-2-2-1
    1
    Нойер
    22
    Геррейру
    15
    Дайер
    4
    де Лигт
    40
    Мазрауи
    6
    Киммих
    8
    Горецка
    27
    Лаймер
    42
    Мусиала
    10
    Сане
    9
    Кейн
    4-1-1-3-1
    22
    Рая
    18
    Томиясу
    6
    Габриэль
    4
    Уайт
    2
    Салиба
    41
    Райс
    20
    Жоржиньо
    7
    Сака
    8
    Эдегор
    11
    Мартинелли
    29
    Хаверц
    10
    Сане
    2
    Упамекано
    2
    Упамекано
    10
    Сане
    40
    Мазрауи
    3
    Мин-Джэ
    3
    Мин-Джэ
    40
    Мазрауи
    11
    Мартинелли
    19
    Троссард
    19
    Троссард
    11
    Мартинелли
    20
    Жоржиньо
    9
    Жезус
    9
    Жезус
    20
    Жоржиньо
    18
    Томиясу
    14
    Нкетиа
    14
    Нкетиа
    18
    Томиясу
    Остались в запасе
    Бавария
    Арсенал
    18
    Даниэль Перец
    ВР
    26
    Свен Ульрайх
    ВР
    45
    Александар Павлович
    ОП
    17
    Брайан Сарагоса
    АП
    13
    Эрик Чупо-Мотинг
    ЦФ
    39
    Матис Тель
    ЦФ
    25
    Томас Мюллер
    ЦФ
    Главный тренер
    Томас Тухель
    1
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    31
    Карл Хейн
    ВР
    35
    Александр Зинченко
    ЛЗ
    15
    Якуб Кивиор
    ЦЗ
    25
    Мохамед Эль-Ненни
    ЦП
    5
    Томас Парти
    ЦП
    10
    Эмиль Смит-Роу
    АП
    21
    Фабиу Виейра
    ПП
    24
    Рис Нелсон
    ПВ
    Главный тренер
    Микель Артета
    Остались в запасе
    18
    Даниэль Перец
    ВР
    26
    Свен Ульрайх
    ВР
    45
    Александар Павлович
    ОП
    17
    Брайан Сарагоса
    АП
    13
    Эрик Чупо-Мотинг
    ЦФ
    39
    Матис Тель
    ЦФ
    25
    Томас Мюллер
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    31
    Карл Хейн
    ВР
    35
    Александр Зинченко
    ЛЗ
    15
    Якуб Кивиор
    ЦЗ
    25
    Мохамед Эль-Ненни
    ЦП
    5
    Томас Парти
    ЦП
    10
    Эмиль Смит-Роу
    АП
    21
    Фабиу Виейра
    ПП
    24
    Рис Нелсон
    ПВ
    Главный тренер
    Томас Тухель
    Главный тренер
    Микель Артета
    Статистика матча Бавария - Арсенал
    2
    2
    Всего ударов по воротам
    15
    9
    Удары в створ
    3
    3
    Владение мячом %
    51
    49
    Желтые карточки
    2
    2
    Угловые удары
    8
    3
    Нарушения
    10
    13
    Офсайды
    1
    2
    Количество передач
    479
    456
    Сейвы
    3
    3
    Точность передач %
    86
    89
    Удары мимо ворот
    7
    5
    Блокированные удары
    5
    1
    Удары из пределов штрафной
    10
    6
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    3
    xG (ожидаемые голы)
    1.33
    0.54
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Арсенал», ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Арсенал»

    Бавария – Арсенал: смотреть онлайн 17 апреля, ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.04.2024 20:37
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