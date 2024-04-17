Бавария
17.04.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 0
Матч завершен
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Арсенал
63' Й. Киммих
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
40
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
42
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Арсенал
22
Давид Рая
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
18
Такехиро Томиясу
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
20
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
11
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Бавария
18
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
17
Брайан Сарагоса
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
39
Матис Тель
ЦФ
25
Томас Мюллер
ЦФ
Арсенал
1
Аарон Рэмсдейл
ВР
31
Карл Хейн
ВР
35
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Якуб Кивиор
ЦЗ
25
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
5
Томас Парти
ЦП
10
Эмиль Смит-Роу
АП
21
Фабиу Виейра
ПП
19
Леандро Троссард
ЛВ
24
Рис Нелсон
ПВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
14
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нойер
22
Геррейру
15
Дайер
4
де Лигт
40
Мазрауи
6
Киммих
8
Горецка
27
Лаймер
42
Мусиала
10
Сане
9
Кейн
4-1-1-3-1
22
Рая
18
Томиясу
6
Габриэль
4
Уайт
2
Салиба
41
Райс
20
Жоржиньо
7
Сака
8
Эдегор
11
Мартинелли
29
Хаверц
10
Сане
2
Упамекано
2
Упамекано
10
Сане
40
Мазрауи
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
40
Мазрауи
11
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
11
Мартинелли
20
Жоржиньо
9
Жезус
9
Жезус
20
Жоржиньо
18
Томиясу
14
Нкетиа
14
Нкетиа
18
Томиясу
Остались в запасе
Бавария
Арсенал
18
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
45
Александар Павлович
ОП
17
Брайан Сарагоса
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
39
Матис Тель
ЦФ
25
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Аарон Рэмсдейл
ВР
31
Карл Хейн
ВР
35
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Якуб Кивиор
ЦЗ
25
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
5
Томас Парти
ЦП
10
Эмиль Смит-Роу
АП
21
Фабиу Виейра
ПП
24
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
18
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
45
Александар Павлович
ОП
17
Брайан Сарагоса
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
39
Матис Тель
ЦФ
25
Томас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
1
Аарон Рэмсдейл
ВР
31
Карл Хейн
ВР
35
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Якуб Кивиор
ЦЗ
25
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
5
Томас Парти
ЦП
10
Эмиль Смит-Роу
АП
21
Фабиу Виейра
ПП
24
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Бавария - Арсенал
2
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Арсенал», ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Pari».