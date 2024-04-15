Фиорентина
15.04.2024, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 32 тур
Италия. Серия А, 32 тур
- : -
Не начался
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П1
2
Х
3.4
П2
4.2
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Дженоа
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
16
Лука Раньери
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
5
Джакомо Бонавентура
ЦП
72
Антонин Барак
ЦП
38
Роландо Мандрагора
ЦП
99
Кристиан Куаме
ЦП
10
Николас Гонсалес
ЦП
20
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Дженоа
1
Хосеп Мартинес
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Кони Де Винтер
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
55
Ригесиано Хапс
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ЦП
20
Стефано Сабелли
ПП
11
Альберт Гюдмюндссон
ЦФ
18
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
4-5-1
1
Террачиано
3
Бираги
4
Миленкович
16
Раньери
33
Кайоде
72
Барак
38
Мандрагора
99
Куаме
10
Гонсалес
5
Бонавентура
20
Белотти
3-5-2
1
Мартинес
22
Васкес
4
Де Винтер
13
Бани
20
Сабелли
47
Бадель
32
Френдруп
10
Мессьяс
55
Хапс
18
Экубан
11
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Фиорентина
Дженоа
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Фиорентина - Дженоа
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Дженоа», 32-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Pari».