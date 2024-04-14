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    • «Атлетик» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

    «Атлетик» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

    Атлетик
    14.04.2024, воскресенье, 19:30
    Испания. Примера, 31 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.65
    Х
    4.2
    П2
    5.3
    Реклама, 18+
    Вильярреал
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Атлетик
    13
    Хулен Агирресабала
    ВР
    15
    Иньиго Леке
    ЛЗ
    4
    Айтор Паредес
    ЦЗ
    5
    Дани Вивиан
    ЦЗ
    18
    Оскар де Маркос
    ПЗ
    24
    Беньят Прадос
    ЦП
    6
    Микель Весга
    ЦП
    7
    Алекс Беренгер
    ЦП
    8
    Ойан Сансет
    ЦП
    9
    Иньяки Уильямс
    ЦП
    12
    Горка Гурусета
    ЦФ
    Главный тренер
    Эрнесто Вальверде
    Вильярреал
    7
    Филип Реннинген Йоргенсен
    ВР
    5
    Хорхе Куэнка
    ЛЗ
    3
    Рауль Альбиоль
    ЦЗ
    23
    Айсса Манди
    ЦЗ
    2
    Йерсон Москера
    ПЗ
    6
    Этьенн Капу
    ЦП
    19
    Франсис Коклен
    ЦП
    10
    Даниэль Парехо
    ЦП
    9
    Гонсало Гедеш
    ЦФ
    11
    Александр Сорлот
    ЦФ
    7
    Жерар Морено
    ЦФ
    Главный тренер
    Марселино Гарсия Тораль
    4-5-1
    13
    Агирресабала
    15
    Леке
    4
    Паредес
    5
    Вивиан
    18
    де Маркос
    6
    Весга
    7
    Беренгер
    8
    Сансет
    9
    Уильямс
    24
    Прадос
    12
    Гурусета
    4-3-3
    7
    Йоргенсен
    2
    Москера
    3
    Альбиоль
    23
    Манди
    5
    Куэнка
    6
    Капу
    19
    Коклен
    10
    Парехо
    7
    Морено
    11
    Сорлот
    9
    Гедеш
    Остались в запасе
    Атлетик
    Вильярреал
    Главный тренер
    Эрнесто Вальверде
    Главный тренер
    Марселино Гарсия Тораль
    Главный тренер
    Эрнесто Вальверде
    Главный тренер
    Марселино Гарсия Тораль
    Статистика матча Атлетик - Вильярреал
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Вильярреала», 31-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик»«Вильярреал»

    «Атлетик» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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