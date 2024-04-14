Атлетик
14.04.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
- : -
Не начался
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П1
1.65
Х
4.2
П2
5.3
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Вильярреал
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
15
Иньиго Леке
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
5
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
24
Беньят Прадос
ЦП
6
Микель Весга
ЦП
7
Алекс Беренгер
ЦП
8
Ойан Сансет
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦП
12
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вильярреал
7
Филип Реннинген Йоргенсен
ВР
5
Хорхе Куэнка
ЛЗ
3
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Айсса Манди
ЦЗ
2
Йерсон Москера
ПЗ
6
Этьенн Капу
ЦП
19
Франсис Коклен
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Гонсало Гедеш
ЦФ
11
Александр Сорлот
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
4-5-1
13
Агирресабала
15
Леке
4
Паредес
5
Вивиан
18
де Маркос
6
Весга
7
Беренгер
8
Сансет
9
Уильямс
24
Прадос
12
Гурусета
4-3-3
7
Йоргенсен
2
Москера
3
Альбиоль
23
Манди
5
Куэнка
6
Капу
19
Коклен
10
Парехо
7
Морено
11
Сорлот
9
Гедеш
Остались в запасе
Атлетик
Вильярреал
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Атлетик - Вильярреал
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Вильярреала», 31-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».