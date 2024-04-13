Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Краснодар - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    Борнмут
    13.04.2024, суббота, 19:30
    Англия. Премьер-лига, 33 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.4
    Х
    3.95
    П2
    2.75
    Реклама, 18+
    Манчестер Юнайтед
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Борнмут
    3
    Николас Пеннето
    ВР
    3
    Милош Керкез
    ЛЗ
    5
    Ллойд Келли
    ЦЗ
    27
    Илья Забарный
    ЦЗ
    15
    Адам Смит
    ПЗ
    10
    Райан Кристи
    ЦП
    24
    Филип Биллинг
    ЦП
    4
    Льюис Кук
    ЦП
    16
    Данго Уаттара
    ЦП
    19
    Джастин Клюйверт
    ЦП
    9
    Доминик Соланке
    ЦФ
    Главный тренер
    Андони Ираола
    Манчестер Юнайтед
    24
    Андре Онана
    ВР
    29
    Аарон Ван-Биссака
    ЛЗ
    5
    Гарри Магуайр
    ЦЗ
    53
    Вилли Камбвала
    ЦЗ
    20
    Диогу Далот
    ПЗ
    8
    Бруну Фернандеш
    ЦП
    37
    Кобби Майну
    ЦП
    17
    Алехандро Гарначо
    ЦП
    18
    Каземиро
    ЦП
    10
    Маркус Рэшфорд
    ЦП
    11
    Расмус Хойлунд
    ЦФ
    Главный тренер
    Эрик тен Хаг
    4-5-1
    3
    Пеннето
    3
    Керкез
    5
    Келли
    27
    Забарный
    15
    Смит
    24
    Биллинг
    4
    Кук
    16
    Уаттара
    19
    Клюйверт
    10
    Кристи
    9
    Соланке
    4-5-1
    24
    Онана
    20
    Далот
    5
    Магуайр
    53
    Камбвала
    29
    Ван-Биссака
    8
    Фернандеш
    17
    Гарначо
    18
    Каземиро
    10
    Рэшфорд
    37
    Майну
    11
    Хойлунд
    Остались в запасе
    Борнмут
    Манчестер Юнайтед
    Главный тренер
    Андони Ираола
    Главный тренер
    Эрик тен Хаг
    Главный тренер
    Андони Ираола
    Главный тренер
    Эрик тен Хаг
    Статистика матча Борнмут - Манчестер Юнайтед
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Манчестера Юнайтед», 33-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»

    «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    Новости по теме
    «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 33 тура английской Премьер-лиги,13 апреля
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:33
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+