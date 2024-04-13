Борнмут
13.04.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Англия. Премьер-лига, 33 тур
- : -
Не начался
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П1
2.4
Х
3.95
П2
2.75
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Манчестер Юнайтед
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Борнмут
3
Николас Пеннето
ВР
3
Милош Керкез
ЛЗ
5
Ллойд Келли
ЦЗ
27
Илья Забарный
ЦЗ
15
Адам Смит
ПЗ
10
Райан Кристи
ЦП
24
Филип Биллинг
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
16
Данго Уаттара
ЦП
19
Джастин Клюйверт
ЦП
9
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
20
Диогу Далот
ПЗ
8
Бруну Фернандеш
ЦП
37
Кобби Майну
ЦП
17
Алехандро Гарначо
ЦП
18
Каземиро
ЦП
10
Маркус Рэшфорд
ЦП
11
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
4-5-1
3
Пеннето
3
Керкез
5
Келли
27
Забарный
15
Смит
24
Биллинг
4
Кук
16
Уаттара
19
Клюйверт
10
Кристи
9
Соланке
4-5-1
24
Онана
20
Далот
5
Магуайр
53
Камбвала
29
Ван-Биссака
8
Фернандеш
17
Гарначо
18
Каземиро
10
Рэшфорд
37
Майну
11
Хойлунд
Остались в запасе
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Борнмут - Манчестер Юнайтед
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Манчестера Юнайтед», 33-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.
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- Матч будет транслировать «Pari».