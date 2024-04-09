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    • «Арсенал» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2024

    «Арсенал» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2024

    Арсенал
    09.04.2024, вторник, 22:00
    Лига чемпионов, 1/4 финала
    2 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Бавария
    12' Б. Сака
    76' Л. Троссард
    18' С. Гнабри
    32' Г. Кейн (П)
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Арсенал
    22
    Давид Рая
    ВР
    6
    Габриэль
    ЦЗ
    2
    Вильям Салиба
    ЦЗ
    4
    Бен Уайт
    ЦЗ
    15
    Якуб Кивиор
    ЦЗ
    41
    Деклан Райс
    ОП
    20
    Жоржиньо
    ЦП
    8
    Мартин Эдегор
    АП
    11
    Габриэль Мартинелли
    ЛВ
    7
    Букайо Сака
    ПВ
    29
    Кай Хаверц
    ЦФ
    Главный тренер
    Микель Артета
    Бавария
    1
    Мануэль Нойер
    ВР
    19
    Альфонсо Дэвис
    ЛЗ
    4
    Матейс де Лигт
    ЦЗ
    15
    Эрик Дайер
    ЦЗ
    6
    Йозуа Киммих
    ОП
    27
    Конрад Лаймер
    ЦП
    8
    Леон Горецка
    ЦП
    42
    Джамал Мусиала
    АП
    10
    Лерой Сане
    ПВ
    7
    Серж Гнабри
    ПВ
    9
    Гарри Кейн
    ЦФ
    Главный тренер
    Томас Тухель
    Арсенал
    31
    Карл Хейн
    ВР
    1
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    35
    Александр Зинченко
    ЛЗ
    18
    Такехиро Томиясу
    ПЗ
    25
    Мохамед Эль-Ненни
    ЦП
    5
    Томас Парти
    ЦП
    10
    Эмиль Смит-Роу
    АП
    21
    Фабиу Виейра
    ПП
    19
    Леандро Троссард
    ЛВ
    24
    Рис Нелсон
    ПВ
    9
    Габриэль Жезус
    ЦФ
    14
    Эдвард Нкетиа
    ЦФ
    Бавария
    26
    Свен Ульрайх
    ВР
    18
    Даниэль Перец
    ВР
    22
    Рафаэль Геррейру
    ЛЗ
    3
    Ким Мин-Джэ
    ЦЗ
    2
    Дайот Упамекано
    ЦЗ
    40
    Нуссаир Мазрауи
    ПЗ
    45
    Александар Павлович
    ОП
    17
    Брайан Сарагоса
    АП
    11
    Кингсли Коман
    ЛВ
    13
    Эрик Чупо-Мотинг
    ЦФ
    25
    Томас Мюллер
    ЦФ
    39
    Матис Тель
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    22
    Рая
    6
    Габриэль
    4
    Уайт
    15
    Кивиор
    2
    Салиба
    41
    Райс
    20
    Жоржиньо
    11
    Мартинелли
    8
    Эдегор
    7
    Сака
    29
    Хаверц
    3-1-2-3-1
    1
    Нойер
    4
    де Лигт
    15
    Дайер
    19
    Дэвис
    6
    Киммих
    27
    Лаймер
    8
    Горецка
    7
    Гнабри
    42
    Мусиала
    10
    Сане
    9
    Кейн
    15
    Кивиор
    35
    Зинченко
    35
    Зинченко
    15
    Кивиор
    29
    Хаверц
    5
    Парти
    5
    Парти
    29
    Хаверц
    11
    Мартинелли
    19
    Троссард
    19
    Троссард
    11
    Мартинелли
    20
    Жоржиньо
    9
    Жезус
    9
    Жезус
    20
    Жоржиньо
    7
    Гнабри
    22
    Геррейру
    22
    Геррейру
    7
    Гнабри
    10
    Сане
    11
    Коман
    11
    Коман
    10
    Сане
    Остались в запасе
    Арсенал
    Бавария
    31
    Карл Хейн
    ВР
    1
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    18
    Такехиро Томиясу
    ПЗ
    25
    Мохамед Эль-Ненни
    ЦП
    10
    Эмиль Смит-Роу
    АП
    21
    Фабиу Виейра
    ПП
    24
    Рис Нелсон
    ПВ
    14
    Эдвард Нкетиа
    ЦФ
    Главный тренер
    Микель Артета
    26
    Свен Ульрайх
    ВР
    18
    Даниэль Перец
    ВР
    3
    Ким Мин-Джэ
    ЦЗ
    2
    Дайот Упамекано
    ЦЗ
    40
    Нуссаир Мазрауи
    ПЗ
    45
    Александар Павлович
    ОП
    17
    Брайан Сарагоса
    АП
    13
    Эрик Чупо-Мотинг
    ЦФ
    25
    Томас Мюллер
    ЦФ
    39
    Матис Тель
    ЦФ
    Главный тренер
    Томас Тухель
    Остались в запасе
    31
    Карл Хейн
    ВР
    1
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    18
    Такехиро Томиясу
    ПЗ
    25
    Мохамед Эль-Ненни
    ЦП
    10
    Эмиль Смит-Роу
    АП
    21
    Фабиу Виейра
    ПП
    24
    Рис Нелсон
    ПВ
    14
    Эдвард Нкетиа
    ЦФ
    Остались в запасе
    26
    Свен Ульрайх
    ВР
    18
    Даниэль Перец
    ВР
    3
    Ким Мин-Джэ
    ЦЗ
    2
    Дайот Упамекано
    ЦЗ
    40
    Нуссаир Мазрауи
    ПЗ
    45
    Александар Павлович
    ОП
    17
    Брайан Сарагоса
    АП
    13
    Эрик Чупо-Мотинг
    ЦФ
    25
    Томас Мюллер
    ЦФ
    39
    Матис Тель
    ЦФ
    Главный тренер
    Микель Артета
    Главный тренер
    Томас Тухель
    Статистика матча Арсенал - Бавария
    1
    2
    Всего ударов по воротам
    13
    8
    Удары в створ
    4
    2
    Владение мячом %
    59
    41
    Желтые карточки
    1
    2
    Угловые удары
    2
    1
    Нарушения
    13
    12
    Офсайды
    3
    2
    Количество передач
    527
    366
    Сейвы
    0
    2
    Точность передач %
    88
    82
    Удары мимо ворот
    4
    5
    Блокированные удары
    5
    1
    Удары из пределов штрафной
    10
    5
    Удары из-за пределов штрафной
    3
    3
    xG (ожидаемые голы)
    1.22
    2.08
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Баварии», 1/4 финала Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Бавария»

    «Арсенал» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.04.2024 10:22
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