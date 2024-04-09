Арсенал
09.04.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 2
Матч завершен
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Бавария
12' Б. Сака
76' Л. Троссард
18' С. Гнабри
32' Г. Кейн (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Давид Рая
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
15
Якуб Кивиор
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
20
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
11
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
42
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Арсенал
31
Карл Хейн
ВР
1
Аарон Рэмсдейл
ВР
35
Александр Зинченко
ЛЗ
18
Такехиро Томиясу
ПЗ
25
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
5
Томас Парти
ЦП
10
Эмиль Смит-Роу
АП
21
Фабиу Виейра
ПП
19
Леандро Троссард
ЛВ
24
Рис Нелсон
ПВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
14
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
18
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
40
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
17
Брайан Сарагоса
АП
11
Кингсли Коман
ЛВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
25
Томас Мюллер
ЦФ
39
Матис Тель
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Рая
6
Габриэль
4
Уайт
15
Кивиор
2
Салиба
41
Райс
20
Жоржиньо
11
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
29
Хаверц
3-1-2-3-1
1
Нойер
4
де Лигт
15
Дайер
19
Дэвис
6
Киммих
27
Лаймер
8
Горецка
7
Гнабри
42
Мусиала
10
Сане
9
Кейн
15
Кивиор
35
Зинченко
35
Зинченко
15
Кивиор
29
Хаверц
5
Парти
5
Парти
29
Хаверц
11
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
11
Мартинелли
20
Жоржиньо
9
Жезус
9
Жезус
20
Жоржиньо
7
Гнабри
22
Геррейру
22
Геррейру
7
Гнабри
10
Сане
11
Коман
11
Коман
10
Сане
Остались в запасе
Арсенал
Бавария
31
Карл Хейн
ВР
1
Аарон Рэмсдейл
ВР
18
Такехиро Томиясу
ПЗ
25
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Эмиль Смит-Роу
АП
21
Фабиу Виейра
ПП
24
Рис Нелсон
ПВ
14
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
26
Свен Ульрайх
ВР
18
Даниэль Перец
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
40
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
17
Брайан Сарагоса
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
25
Томас Мюллер
ЦФ
39
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
31
Карл Хейн
ВР
1
Аарон Рэмсдейл
ВР
18
Такехиро Томиясу
ПЗ
25
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Эмиль Смит-Роу
АП
21
Фабиу Виейра
ПП
24
Рис Нелсон
ПВ
14
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
18
Даниэль Перец
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
40
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
17
Брайан Сарагоса
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
25
Томас Мюллер
ЦФ
39
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Арсенал - Бавария
1
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Баварии», 1/4 финала Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Pari».