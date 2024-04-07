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    • «Кальяри» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    «Кальяри» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    Кальяри
    07.04.2024, воскресенье, 19:00
    Италия. Серия А, 31 тур
    2 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Аталанта
    42' Т. Ауджелло
    88' Б. Николас Виола
    13' Д. Скамакка
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Кальяри
    22
    Симоне Скуффет
    ВР
    27
    Томмазо Ауджелло
    ЛЗ
    26
    Йерри Мина
    ЦЗ
    4
    Альберто Доссена
    ЦЗ
    25
    Сулемана
    ОП
    14
    Алессандро Дейола
    (К) ЦП
    29
    Антуан Макумбу
    ЦП
    70
    Джанлука Гаэтано
    ЦП
    8
    Найтан Нандес
    ЦП
    19
    Гаэтано Ористанио
    АП
    61
    Эльдор Шомуродов
    ЦФ
    Главный тренер
    Клаудио Раньери
    Аталанта
    29
    Марко Карнесекки
    ВР
    23
    Сеад Колашинац
    ЛЗ
    19
    Берат Джимсити
    ЦЗ
    2
    Рафаэл Толой
    (К) ЦЗ
    33
    Ханс Хатебур
    ПЗ
    77
    Давиде Дзаппакоста
    ПЗ
    7
    Теун Коопмейнерс
    ОП
    15
    Мартен де Рон
    ОП
    13
    Эдерсон
    ЦП
    90
    Джанлука Скамакка
    ЦФ
    11
    Адемола Лукман
    ЦФ
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    Кальяри
    1
    Борис Радунович
    ВР
    18
    Симоне Арести
    ВР
    37
    Пауло Ацци
    ЛЗ
    17
    Пантелис Хацидиакос
    ЦЗ
    99
    Алессандро Ди Пардо
    ЦЗ
    23
    Матеуш Ветеска
    ЦЗ
    33
    Адам Оберт
    ЦЗ
    8
    Габриэле Цаппа
    ПЗ
    14
    Якуб Янкто
    ЛП
    16
    Маттео Прати
    ОП
    10
    Бенито Николас Виола
    ЦП
    34
    Kingstone Mutandwa
    ЦФ
    77
    Зито Лувумбо
    ЦФ
    9
    Джанлука Лападула
    ЦФ
    Аталанта
    1
    Хуан Муссо
    ВР
    31
    Франческо Росси
    ВР
    20
    Митчел Баккер
    ЛЗ
    15
    Маттео Руджери
    ЛЗ
    4
    Исак Хайен
    ЦЗ
    43
    Джованни Бонфанти
    ЦЗ
    77
    Эмиль Хольм
    ПЗ
    25
    Мишель Адопо
    ЦП
    17
    Шарль Де Кетеларе
    АП
    59
    Алексей Миранчук
    АП
    8
    Марио Пашалич
    АП
    10
    Эль Билал Туре
    ЦФ
    3-1-4-1-1
    22
    Скуффет
    27
    Ауджелло
    4
    Доссена
    26
    Мина
    25
    Сулемана
    14
    Дейола
    70
    Гаэтано
    8
    Нандес
    29
    Макумбу
    19
    Ористанио
    61
    Шомуродов
    3-4-1-2
    29
    Карнесекки
    33
    Хатебур
    19
    Джимсити
    2
    Толой
    77
    Дзаппакоста
    7
    Коопмейнерс
    15
    де Рон
    23
    Колашинац
    13
    Эдерсон
    11
    Лукман
    90
    Скамакка
    27
    Ауджелло
    37
    Ацци
    37
    Ацци
    27
    Ауджелло
    14
    Дейола
    23
    Ветеска
    23
    Ветеска
    14
    Дейола
    8
    Нандес
    8
    Цаппа
    8
    Цаппа
    8
    Нандес
    70
    Гаэтано
    10
    Виола
    10
    Виола
    70
    Гаэтано
    61
    Шомуродов
    77
    Лувумбо
    77
    Лувумбо
    61
    Шомуродов
    33
    Хатебур
    20
    Баккер
    20
    Баккер
    33
    Хатебур
    Баккер
    15
    Руджери
    15
    Руджери
    Баккер
    77
    Дзаппакоста
    77
    Хольм
    77
    Хольм
    77
    Дзаппакоста
    7
    Коопмейнерс
    17
    Де Кетеларе
    17
    Де Кетеларе
    7
    Коопмейнерс
    90
    Скамакка
    10
    Туре
    10
    Туре
    90
    Скамакка
    Остались в запасе
    Кальяри
    Аталанта
    1
    Борис Радунович
    ВР
    18
    Симоне Арести
    ВР
    17
    Пантелис Хацидиакос
    ЦЗ
    99
    Алессандро Ди Пардо
    ЦЗ
    33
    Адам Оберт
    ЦЗ
    14
    Якуб Янкто
    ЛП
    16
    Маттео Прати
    ОП
    34
    Kingstone Mutandwa
    ЦФ
    9
    Джанлука Лападула
    ЦФ
    Главный тренер
    Клаудио Раньери
    1
    Хуан Муссо
    ВР
    31
    Франческо Росси
    ВР
    4
    Исак Хайен
    ЦЗ
    43
    Джованни Бонфанти
    ЦЗ
    25
    Мишель Адопо
    ЦП
    59
    Алексей Миранчук
    АП
    8
    Марио Пашалич
    АП
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    Остались в запасе
    1
    Борис Радунович
    ВР
    18
    Симоне Арести
    ВР
    17
    Пантелис Хацидиакос
    ЦЗ
    99
    Алессандро Ди Пардо
    ЦЗ
    33
    Адам Оберт
    ЦЗ
    14
    Якуб Янкто
    ЛП
    16
    Маттео Прати
    ОП
    34
    Kingstone Mutandwa
    ЦФ
    9
    Джанлука Лападула
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Хуан Муссо
    ВР
    31
    Франческо Росси
    ВР
    4
    Исак Хайен
    ЦЗ
    43
    Джованни Бонфанти
    ЦЗ
    25
    Мишель Адопо
    ЦП
    59
    Алексей Миранчук
    АП
    8
    Марио Пашалич
    АП
    Главный тренер
    Клаудио Раньери
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    Статистика матча Кальяри - Аталанта
    3
    3
    Всего ударов по воротам
    11
    7
    Удары в створ
    3
    2
    Владение мячом %
    38
    62
    Желтые карточки
    3
    3
    Угловые удары
    4
    4
    Нарушения
    16
    19
    Офсайды
    2
    1
    Количество передач
    295
    492
    Сейвы
    1
    1
    Точность передач %
    62
    76
    Удары мимо ворот
    4
    3
    Блокированные удары
    4
    2
    Удары из пределов штрафной
    7
    4
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    3
    xG (ожидаемые голы)
    0.69
    0.6
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Аталанты», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри»«Аталанта»

    Кальяри – Аталанта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 15:58
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