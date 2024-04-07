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    • «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    Манчестер Юнайтед
    07.04.2024, воскресенье, 17:30
    Англия. Премьер-лига, 32 тур
    2 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Ливерпуль
    50' Б. Фернандеш
    67' К. Майну
    23' Л. Диас
    84' М. Салах (П)
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Манчестер Юнайтед
    24
    Андре Онана
    ВР
    20
    Диогу Далот
    ЛЗ
    53
    Вилли Камбвала
    ЦЗ
    5
    Гарри Магуайр
    ЦЗ
    29
    Аарон Ван-Биссака
    ПЗ
    18
    Каземиро
    ОП
    37
    Кобби Майну
    ЦП
    8
    Бруну Фернандеш
    АП
    10
    Маркус Рэшфорд
    ЛФ
    11
    Расмус Хойлунд
    ЦФ
    17
    Алехандро Гарначо
    РФ
    Главный тренер
    Эрик тен Хаг
    Ливерпуль
    62
    Куивин Келлехер
    ВР
    26
    Эндрю Робертсон
    ЛЗ
    78
    Джарел Куанса
    ЦЗ
    4
    Вирджил ван Дейк
    ЦЗ
    84
    Конор Брэдли
    ПЗ
    3
    Ватару Эндо
    ОП
    8
    Доминик Собослаи
    ЦП
    10
    Алексис Мак Аллистер
    ЦП
    7
    Луис Диас
    ЛФ
    9
    Дарвин Нуньес
    ЦФ
    11
    Мохамед Салах
    РФ
    Главный тренер
    Юрген Клопп
    Манчестер Юнайтед
    1
    Алтай Баиндыр
    ВР
    75
    Хабиб Огуннейе
    ПЗ
    4
    Софиан Амрабат
    ЦП
    7
    Мэйсон Маунт
    АП
    14
    Кристиан Эриксен
    АП
    62
    Омари Форсон
    ПВ
    16
    Амад Диалло
    ПВ
    21
    Антони
    ПВ
    Ливерпуль
    13
    Адриан
    ВР
    21
    Константинос Цимикас
    ЛЗ
    2
    Джо Гомес
    ЦЗ
    5
    Ибраима Конате
    ЦЗ
    17
    Кертис Джонс
    ЦП
    38
    Райан Гравенберх
    ЦП
    19
    Харви Эллиот
    АП
    18
    Коди Гакпо
    ЛВ
    76
    Джейден Даннс
    ЦФ
    4-1-1-1-3
    24
    Онана
    20
    Далот
    53
    Камбвала
    5
    Магуайр
    29
    Ван-Биссака
    18
    Каземиро
    37
    Майну
    8
    Фернандеш
    10
    Рэшфорд
    11
    Хойлунд
    17
    Гарначо
    4-1-2-3
    62
    Келлехер
    84
    Брэдли
    78
    Куанса
    4
    ван Дейк
    26
    Робертсон
    3
    Эндо
    8
    Собослаи
    10
    Мак Аллистер
    11
    Салах
    9
    Нуньес
    7
    Диас
    17
    Гарначо
    4
    Амрабат
    4
    Амрабат
    17
    Гарначо
    37
    Майну
    7
    Маунт
    7
    Маунт
    37
    Майну
    10
    Рэшфорд
    21
    Антони
    21
    Антони
    10
    Рэшфорд
    84
    Брэдли
    2
    Гомес
    2
    Гомес
    84
    Брэдли
    8
    Собослаи
    17
    Джонс
    17
    Джонс
    8
    Собослаи
    3
    Эндо
    19
    Эллиот
    19
    Эллиот
    3
    Эндо
    9
    Нуньес
    18
    Гакпо
    18
    Гакпо
    9
    Нуньес
    Остались в запасе
    Манчестер Юнайтед
    Ливерпуль
    1
    Алтай Баиндыр
    ВР
    75
    Хабиб Огуннейе
    ПЗ
    14
    Кристиан Эриксен
    АП
    62
    Омари Форсон
    ПВ
    16
    Амад Диалло
    ПВ
    Главный тренер
    Эрик тен Хаг
    13
    Адриан
    ВР
    21
    Константинос Цимикас
    ЛЗ
    5
    Ибраима Конате
    ЦЗ
    38
    Райан Гравенберх
    ЦП
    76
    Джейден Даннс
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрген Клопп
    Остались в запасе
    1
    Алтай Баиндыр
    ВР
    75
    Хабиб Огуннейе
    ПЗ
    14
    Кристиан Эриксен
    АП
    62
    Омари Форсон
    ПВ
    16
    Амад Диалло
    ПВ
    Остались в запасе
    13
    Адриан
    ВР
    21
    Константинос Цимикас
    ЛЗ
    5
    Ибраима Конате
    ЦЗ
    38
    Райан Гравенберх
    ЦП
    76
    Джейден Даннс
    ЦФ
    Главный тренер
    Эрик тен Хаг
    Главный тренер
    Юрген Клопп
    Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
    5
    2
    Всего ударов по воротам
    9
    28
    Удары в створ
    5
    7
    Владение мячом %
    38
    62
    Желтые карточки
    5
    2
    Угловые удары
    6
    11
    Нарушения
    9
    10
    Офсайды
    3
    2
    Количество передач
    357
    567
    Сейвы
    6
    3
    Точность передач %
    76
    84
    Удары мимо ворот
    2
    12
    Блокированные удары
    2
    9
    Удары из пределов штрафной
    7
    18
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    10
    xG (ожидаемые голы)
    0.65
    3.57
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля», 32-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 17:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»

    «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 11:55
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