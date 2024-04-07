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    • «Ювентус» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    «Ювентус» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

    Ювентус
    07.04.2024, воскресенье, 21:45
    Италия. Серия А, 31 тур
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Фиорентина
    21' Ф. Гатти
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ювентус
    1
    Войцех Щесны
    ВР
    27
    Андреа Камбьясо
    ЛЗ
    3
    Бремер
    ЦЗ
    4
    Федерико Гатти
    ЦЗ
    6
    Данило
    (К) ПЗ
    11
    Филип Костич
    ЛП
    5
    Мануэль Локателли
    ОП
    25
    Адриан Рабьо
    ЦП
    16
    Уэстон МакКенни
    ЦП
    7
    Федерико Кьеза
    ЛВ
    9
    Душан Влахович
    ЦФ
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    Фиорентина
    1
    Пьетро Террачиано
    ВР
    3
    Кристиано Бираги
    (К) ЛЗ
    16
    Лука Раньери
    ЛЗ
    4
    Никола Миленкович
    ЦЗ
    33
    Майкл Кайоде
    ПЗ
    38
    Роландо Мандрагора
    ОП
    5
    Джакомо Бонавентура
    ЦП
    72
    Антонин Барак
    АП
    10
    Николас Гонсалес
    ЛВ
    20
    Андреа Белотти
    ЦФ
    99
    Кристиан Куаме
    ЦФ
    Главный тренер
    Винченцо Итальяно
    Ювентус
    36
    Маттиа Перин
    ВР
    23
    Карло Пинсольо
    ВР
    12
    Алекс Сандро
    ЛЗ
    33
    Тиагу Джало
    ЦЗ
    24
    Даниэле Ругани
    ЦЗ
    2
    Маттиа Де Шильо
    ПЗ
    41
    Ханс Николусси Кавилья
    ЦП
    26
    Карлос Алькарас
    ЦП
    20
    Фабио Миретти
    ЦП
    17
    Самуэль Айлинг
    ЛВ
    18
    Мойзе Кен
    ЦФ
    15
    Кенан Йылдыз
    ЦФ
    22
    Тимоти Веа
    ЦФ
    Фиорентина
    53
    Оливер Кристенсен
    ВР
    65
    Фабиано Паризи
    ЛЗ
    37
    Пьетро Комуццо
    ЦЗ
    28
    Лукас Мартинес
    ЦЗ
    2
    Додо
    ПЗ
    22
    Давиде Фараони
    ПЗ
    6
    Артур
    ЦП
    8
    Максим Лопес
    ЦП
    19
    Джино Инфантино
    ЦП
    32
    Альфред Дункан
    ЦП
    17
    Гаэтано Кастровилли
    ЦП
    7
    Риккардо Соттиль
    ЛВ
    11
    Нанитамо Иконе
    ПВ
    18
    М'Бала Нзола
    ЦФ
    9
    Лукас Белтран
    ЦФ
    4-1-3-1-1
    1
    Щесны
    27
    Камбьясо
    3
    Бремер
    4
    Гатти
    6
    Данило
    5
    Локателли
    11
    Костич
    16
    МакКенни
    25
    Рабьо
    7
    Кьеза
    9
    Влахович
    4-1-1-2-2
    1
    Террачиано
    33
    Кайоде
    3
    Бираги
    4
    Миленкович
    16
    Раньери
    38
    Мандрагора
    5
    Бонавентура
    72
    Барак
    10
    Гонсалес
    99
    Куаме
    20
    Белотти
    27
    Камбьясо
    26
    Алькарас
    26
    Алькарас
    27
    Камбьясо
    11
    Костич
    17
    Айлинг
    17
    Айлинг
    11
    Костич
    9
    Влахович
    18
    Кен
    18
    Кен
    9
    Влахович
    7
    Кьеза
    15
    Йылдыз
    15
    Йылдыз
    7
    Кьеза
    33
    Кайоде
    2
    Додо
    2
    Додо
    33
    Кайоде
    38
    Мандрагора
    8
    Лопес
    8
    Лопес
    38
    Мандрагора
    20
    Белотти
    7
    Соттиль
    7
    Соттиль
    20
    Белотти
    72
    Барак
    18
    Нзола
    18
    Нзола
    72
    Барак
    99
    Куаме
    9
    Белтран
    9
    Белтран
    99
    Куаме
    Остались в запасе
    Ювентус
    Фиорентина
    36
    Маттиа Перин
    ВР
    23
    Карло Пинсольо
    ВР
    12
    Алекс Сандро
    ЛЗ
    33
    Тиагу Джало
    ЦЗ
    24
    Даниэле Ругани
    ЦЗ
    2
    Маттиа Де Шильо
    ПЗ
    41
    Ханс Николусси Кавилья
    ЦП
    20
    Фабио Миретти
    ЦП
    22
    Тимоти Веа
    ЦФ
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    53
    Оливер Кристенсен
    ВР
    65
    Фабиано Паризи
    ЛЗ
    37
    Пьетро Комуццо
    ЦЗ
    28
    Лукас Мартинес
    ЦЗ
    22
    Давиде Фараони
    ПЗ
    6
    Артур
    ЦП
    19
    Джино Инфантино
    ЦП
    32
    Альфред Дункан
    ЦП
    17
    Гаэтано Кастровилли
    ЦП
    11
    Нанитамо Иконе
    ПВ
    Главный тренер
    Винченцо Итальяно
    Остались в запасе
    36
    Маттиа Перин
    ВР
    23
    Карло Пинсольо
    ВР
    12
    Алекс Сандро
    ЛЗ
    33
    Тиагу Джало
    ЦЗ
    24
    Даниэле Ругани
    ЦЗ
    2
    Маттиа Де Шильо
    ПЗ
    41
    Ханс Николусси Кавилья
    ЦП
    20
    Фабио Миретти
    ЦП
    22
    Тимоти Веа
    ЦФ
    Остались в запасе
    53
    Оливер Кристенсен
    ВР
    65
    Фабиано Паризи
    ЛЗ
    37
    Пьетро Комуццо
    ЦЗ
    28
    Лукас Мартинес
    ЦЗ
    22
    Давиде Фараони
    ПЗ
    6
    Артур
    ЦП
    19
    Джино Инфантино
    ЦП
    32
    Альфред Дункан
    ЦП
    17
    Гаэтано Кастровилли
    ЦП
    11
    Нанитамо Иконе
    ПВ
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    Главный тренер
    Винченцо Итальяно
    Статистика матча Ювентус - Фиорентина
    2
    1
    Всего ударов по воротам
    8
    13
    Удары в створ
    2
    2
    Владение мячом %
    25
    75
    Желтые карточки
    2
    1
    Угловые удары
    5
    6
    Нарушения
    16
    8
    Офсайды
    4
    1
    Количество передач
    218
    642
    Сейвы
    2
    1
    Точность передач %
    71
    91
    Удары мимо ворот
    3
    6
    Блокированные удары
    3
    5
    Удары из пределов штрафной
    7
    6
    Удары из-за пределов штрафной
    1
    7
    xG (ожидаемые голы)
    2.13
    0.54
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Фиорентины», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 21:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Фиорентина»

    «Ювентус» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 11:15
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