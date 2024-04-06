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    • «Ленинградец» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

    «Ленинградец» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

    Ленинградец
    06.04.2024, суббота, 16:00
    Россия. Первая лига, 26 тур
    3 : 3
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Алания
    10' М. Бачинский
    81' М. Горелишвили (П)
    86' Э. Суханов (П)
    2' И. Цаллагов
    51' Т. Гаглоев
    90+2' Н. Гиоргобиани (П)
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ленинградец
    16
    Никита Карабашев
    ВР
    97
    Андрей Хитяев
    ЛЗ
    6
    Максим Беляев
    ЦЗ
    33
    Андрей Яковлев
    ЦЗ
    44
    Никита Калугин
    ЦЗ
    20
    Владислав Волков
    ЦЗ
    18
    Эдуард Суханов
    ОП
    10
    Михаил Горелишвили
    ОП
    21
    Владислав Шепелев
    ОП
    90
    Виталий Жиронкин
    ЦФ
    77
    Максим Бачинский
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Кирьяков
    Алания
    1
    Ростислав Солдатенко
    ВР
    19
    Аллон Бутаев
    ЦЗ
    3
    Константин Плиев
    ЦЗ
    5
    Алан Багаев
    ЦЗ
    70
    Руслан Дауров
    ОП
    15
    Ибрагим Цаллагов
    ОП
    6
    Заур Тарба
    ЦП
    99
    Николай Гиоргобиани
    АП
    11
    Алан Чочиев
    АП
    77
    Алан Хабалов
    ЛВ
    63
    Давид Караев
    ЦФ
    Главный тренер
    Евгений Калешин
    Ленинградец
    91
    Андрей Зайцев
    ВР
    1
    Егор Смирнов
    ВР
    17
    Валерий Каптилов
    ЛЗ
    4
    Роман Кудрявцев
    ЦЗ
    2
    Сергей Николаев
    ЦЗ
    47
    Руслан Казаков
    ЦП
    30
    Никита Морозов
    АП
    19
    Кирилл Колесниченко
    ЛВ
    23
    Сергей Ильин
    ЛВ
    7
    Руслан Апеков
    ЛВ
    Алания
    23
    Георгий Натабашвили
    ВР
    4
    Сослан Качмазов
    ЛЗ
    12
    Эрик Губиев
    ПЗ
    10
    Батраз Хадарцев
    ЛП
    8
    Алан Хугаев
    ОП
    13
    Азамат Засеев
    ОП
    37
    Тарас Гаглоев
    ЦП
    22
    Алан Цараев
    ПВ
    3-5-2
    16
    Карабашев
    33
    Яковлев
    44
    Калугин
    20
    Волков
    97
    Хитяев
    18
    Суханов
    10
    Горелишвили
    21
    Шепелев
    6
    Беляев
    77
    Бачинский
    90
    Жиронкин
    3-2-1-3-1
    1
    Солдатенко
    19
    Бутаев
    3
    Плиев
    5
    Багаев
    70
    Дауров
    15
    Цаллагов
    6
    Тарба
    99
    Гиоргобиани
    11
    Чочиев
    77
    Хабалов
    63
    Караев
    33
    Яковлев
    17
    Каптилов
    17
    Каптилов
    33
    Яковлев
    77
    Бачинский
    19
    Колесниченко
    19
    Колесниченко
    77
    Бачинский
    90
    Жиронкин
    23
    Ильин
    23
    Ильин
    90
    Жиронкин
    97
    Хитяев
    7
    Апеков
    7
    Апеков
    97
    Хитяев
    77
    Хабалов
    4
    Качмазов
    4
    Качмазов
    77
    Хабалов
    63
    Караев
    37
    Гаглоев
    37
    Гаглоев
    63
    Караев
    70
    Дауров
    22
    Цараев
    22
    Цараев
    70
    Дауров
    Остались в запасе
    Ленинградец
    Алания
    91
    Андрей Зайцев
    ВР
    1
    Егор Смирнов
    ВР
    4
    Роман Кудрявцев
    ЦЗ
    2
    Сергей Николаев
    ЦЗ
    47
    Руслан Казаков
    ЦП
    30
    Никита Морозов
    АП
    Главный тренер
    Сергей Кирьяков
    23
    Георгий Натабашвили
    ВР
    12
    Эрик Губиев
    ПЗ
    10
    Батраз Хадарцев
    ЛП
    8
    Алан Хугаев
    ОП
    13
    Азамат Засеев
    ОП
    Главный тренер
    Евгений Калешин
    Остались в запасе
    91
    Андрей Зайцев
    ВР
    1
    Егор Смирнов
    ВР
    4
    Роман Кудрявцев
    ЦЗ
    2
    Сергей Николаев
    ЦЗ
    47
    Руслан Казаков
    ЦП
    30
    Никита Морозов
    АП
    Остались в запасе
    23
    Георгий Натабашвили
    ВР
    12
    Эрик Губиев
    ПЗ
    10
    Батраз Хадарцев
    ЛП
    8
    Алан Хугаев
    ОП
    13
    Азамат Засеев
    ОП
    Главный тренер
    Сергей Кирьяков
    Главный тренер
    Евгений Калешин
    Статистика матча Ленинградец - Алания

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ленинградец» против «Алания», 26-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ленинградец»«Алания»

    «Ленинградец» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 11:23
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