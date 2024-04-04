Челси
04.04.2024, четверг, 22:15
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Англия. Премьер-лига, 31 тур
4 : 3
Матч завершен
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Манчестер Юнайтед
4' К. Галлахер
19' К. Палмер (П)
90+10' К. Палмер (П)
90+11' К. Палмер
34' А. Гарначо
39' Б. Фернандеш
67' А. Гарначо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
28
Джордже Петрович
ВР
3
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
10
Михаил Мудрик
ЛП
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Энцо Фернандес
ЦП
23
Конор Галлахер
ЦП
20
Коул Палмер
ПП
15
Николас Джексон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
20
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛП
18
Каземиро
ОП
37
Кобби Майну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
ЦП
21
Антони
ПП
11
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Тиаго Силва
ЦЗ
14
Трево Чалоба
ЦЗ
42
Элфи Гилхрист
ЦЗ
31
Чезаре Касадеи
ЦП
17
Кэрни Чуквуемека
ЦП
49
Йими Тауриайнен
ЦП
7
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Нони Мадуэке
ПВ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
19
Джонни Эванс
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
39
Скотт Мактоминей
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
14
Кристиан Эриксен
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
10
Маркус Рэшфорд
ЛВ
16
Амад Диалло
ПВ
4-1-4-1
28
Петрович
3
Кукурелья
2
Дисаси
5
Бадьяшиль
27
Густо
25
Кайседо
10
Мудрик
8
Фернандес
23
Галлахер
20
Палмер
15
Джексон
4-1-4-1
24
Онана
20
Далот
19
Варан
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
18
Каземиро
21
Антони
37
Майну
8
Фернандеш
17
Гарначо
11
Хойлунд
2
Дисаси
14
Чалоба
14
Чалоба
2
Дисаси
27
Густо
42
Гилхрист
42
Гилхрист
27
Густо
25
Кайседо
17
Чуквуемека
17
Чуквуемека
25
Кайседо
10
Мудрик
7
Стерлинг
7
Стерлинг
10
Мудрик
23
Галлахер
11
Мадуэке
11
Мадуэке
23
Галлахер
19
Варан
19
Эванс
19
Эванс
19
Варан
Эванс
53
Камбвала
53
Камбвала
Эванс
18
Каземиро
39
Мактоминей
39
Мактоминей
18
Каземиро
17
Гарначо
7
Маунт
7
Маунт
17
Гарначо
11
Хойлунд
10
Рэшфорд
10
Рэшфорд
11
Хойлунд
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Тиаго Силва
ЦЗ
31
Чезаре Касадеи
ЦП
49
Йими Тауриайнен
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
22
Том Хитон
ВР
4
Софиан Амрабат
ЦП
14
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Тиаго Силва
ЦЗ
31
Чезаре Касадеи
ЦП
49
Йими Тауриайнен
ЦП
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
4
Софиан Амрабат
ЦП
14
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
2
Всего ударов по воротам
28
19
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
56
44
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
12
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Манчестера Юнайтед», 31-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля 2024, в 22:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
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