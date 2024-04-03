Манчестер Сити
03.04.2024, среда, 22:15
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Англия. Премьер-лига, 31 тур
4 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Астон Вилла
11' Родри
45+1' Ф. Фоден
62' Ф. Фоден
69' Ф. Фоден
20' Д. Дуран
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
18
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
(К) ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
17
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Диего Карлос
ЦЗ
4
Эзри Конса
ЦЗ
6
Дуглас Луис
(К) ОП
47
Тим Ироегбунам
ЦП
6
Николо Дзаньоло
АП
19
Мусса Диаби
ЛВ
27
Морган Роджерс
ЛВ
24
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
21
Серхио Гомес
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
76
Махамаду Сусохо
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Кевин Де Брюйне
АП
52
Оскар Бобб
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Астон Вилла
18
Джо Гаучи
ВР
25
Робин Ольсен
ВР
15
Алекс Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
16
Калум Чамберс
ЦЗ
29
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
71
Омари Келлиман
АП
31
Леон Бэйли
ЦФ
4-1-3-2
18
Ортега
3
Диаш
24
Гвардиол
25
Аканджи
82
Льюис
16
Родри
47
Фоден
20
Силва
10
Грилиш
11
Доку
19
Альварес
4-1-1-3-1
1
Мартинес
17
Лангле
3
Карлос
4
Конса
12
Динь
6
Луис
47
Ироегбунам
19
Диаби
6
Дзаньоло
27
Роджерс
24
Дуран
11
Доку
21
Гомес
21
Гомес
11
Доку
16
Родри
27
Нуньес
27
Нуньес
16
Родри
20
Силва
8
Ковачич
8
Ковачич
20
Силва
47
Фоден
52
Бобб
52
Бобб
47
Фоден
24
Дуран
15
Алекс Морено
15
Алекс Морено
24
Дуран
6
Луис
16
Чамберс
16
Чамберс
6
Луис
47
Ироегбунам
8
Тилеманс
8
Тилеманс
47
Ироегбунам
19
Диаби
31
Бэйли
31
Бэйли
19
Диаби
Остались в запасе
Манчестер Сити
Астон Вилла
33
Скотт Карсон
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
76
Махамаду Сусохо
ОП
17
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
18
Джо Гаучи
ВР
25
Робин Ольсен
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
29
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
71
Омари Келлиман
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
76
Махамаду Сусохо
ОП
17
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Остались в запасе
18
Джо Гаучи
ВР
25
Робин Ольсен
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
29
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
71
Омари Келлиман
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Манчестер Сити - Астон Вилла
1
2
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
68
32
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Астон Виллы», 31-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 апреля 2024, в 22:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Астон Вилла»
- Матч будет транслировать «Pari».