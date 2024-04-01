Кубань
01.04.2024, понедельник, 17:00
Россия. Первая лига, 25 тур
Россия. Первая лига, 25 тур
1 : 1
Матч завершен
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Динамо Мх
73' И. Грузнов
10' С. Сердеров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
24
Дмитрий Терновский
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Ислам Жилов
ПЗ
8
Георгий Махатадзе
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
23
Игорь Соколов
ПП
20
Оливье Кенфак
ЛВ
56
Ленар Фаттахов
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
55
Владимир Ковачевич
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
17
Антон Крачковский
ЦП
11
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
70
Гаррик Левин
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
21
Константин Кертанов
АП
33
Данила Ежков
ЦФ
Динамо Мх
46
Евгений Гошев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
70
Михаил Костюков
ПВ
3-4-2-1
24
Терновский
30
Таказов
19
Осипов
3
Жилов
8
Махатадзе
73
Шарипов
38
Мусаев
23
Соколов
20
Кенфак
56
Фаттахов
36
Грузнов
3-2-3-1-1
39
Магомедов
55
Ковачевич
13
Кагермазов
99
Алибеков
77
Сундуков
4
Шумахов
22
Юсупов
47
Глушков
17
Крачковский
11
Касинтура
28
Сердеров
56
Фаттахов
96
Смирнов
96
Смирнов
56
Фаттахов
Вершков
11
Темников
11
Темников
Вершков
23
Соколов
70
Левин
70
Левин
23
Соколов
3
Жилов
21
Кертанов
21
Кертанов
3
Жилов
77
Сундуков
34
Храмцов
34
Храмцов
77
Сундуков
47
Глушков
19
Зинович
19
Зинович
47
Глушков
Костюков
9
Магомедов
9
Магомедов
Костюков
28
Сердеров
70
Костюков
70
Костюков
28
Сердеров
Остались в запасе
Кубань
Динамо Мх
1
Юрий Нестеренко
ВР
37
Максим Веденеев
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
33
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
46
Евгений Гошев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
37
Максим Веденеев
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
33
Данила Ежков
ЦФ
Остались в запасе
46
Евгений Гошев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Кубань - Динамо Мх
2
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Кубань» против «Динамо» Махачкала, 25-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кубань» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».