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    • «Лечче» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2024

    «Лечче» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2024

    Лечче
    01.04.2024, понедельник, 19:00
    Италия. Серия А, 30 тур
    0 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Рома
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Лечче
    30
    Владимиро Фальконе
    ВР
    13
    Патрик Доргу
    ЛЗ
    25
    Антонино Галло
    ЛЗ
    5
    Марин Понграчич
    ЦЗ
    17
    Валентен Жандре
    ПЗ
    6
    Федерико Башкиротто
    ПЗ
    29
    Алексис Бли
    (К) ОП
    20
    Юльбер Рамадани
    ЦП
    91
    Роберто Пикколи
    ЦФ
    9
    Никола Крстович
    ЦФ
    7
    Понтус Альмквист
    ЦФ
    Главный тренер
    Лука Готти
    Рома
    99
    Миле Свилар
    ВР
    69
    Анхелиньо
    ЛЗ
    59
    Никола Залевски
    ЛЗ
    23
    Джанлука Манчини
    (К) ЦЗ
    5
    Эван Н'Дика
    ЦЗ
    2
    Рик Карсдорп
    ПЗ
    16
    Леандро Паредес
    ОП
    52
    Эдоардо Бове
    ЦП
    4
    Бриан Кристанте
    ЦП
    35
    Томмазо Бальданци
    АП
    90
    Ромелу Лукаку
    ЦФ
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    Лечче
    8
    Хамза Рафья
    ЦП
    21
    Федерико Бранколини
    ВР
    40
    Яспер Самоойя
    ВР
    23
    Себастьян Эспозито
    ЦЗ
    59
    Ахмед Туба
    ЦЗ
    12
    Лоренцо Венути
    ПЗ
    18
    Медон Бериша
    ЦП
    16
    Жоан Гонсалес
    ЦП
    11
    Никола Сансоне
    ЛВ
    22
    Ламек Банда
    ПВ
    10
    Реми Уден
    ПВ
    50
    Сантьяго Пьеротти
    ПВ
    45
    Рарес Бурнете
    ЦФ
    Рома
    63
    Пьетро Боер
    ВР
    1
    Руй Патрисиу
    ВР
    3
    Дин Хейзен
    ЦЗ
    6
    Крис Смоллинг
    ЦЗ
    14
    Диего Льоренте
    ЦЗ
    19
    Зеки Челик
    ПЗ
    22
    Уссем Ауа
    ЦП
    61
    Никколо Писилли
    ЦП
    20
    Ренату Саншеш
    ЦП
    92
    Стефан Эль-Шаарави
    ЛВ
    67
    Жоау Кошта
    ПВ
    21
    Пауло Дибала
    ЦФ
    3-3-1-3
    30
    Фальконе
    17
    Жандре
    13
    Доргу
    5
    Понграчич
    25
    Галло
    29
    Бли
    6
    Башкиротто
    20
    Рамадани
    7
    Альмквист
    9
    Крстович
    91
    Пикколи
    3-3-2-1-1
    99
    Свилар
    69
    Анхелиньо
    23
    Манчини
    5
    Н'Дика
    2
    Карсдорп
    16
    Паредес
    59
    Залевски
    52
    Бове
    4
    Кристанте
    35
    Бальданци
    90
    Лукаку
    25
    Галло
    12
    Венути
    12
    Венути
    25
    Галло
    91
    Пикколи
    11
    Сансоне
    11
    Сансоне
    91
    Пикколи
    7
    Альмквист
    22
    Банда
    22
    Банда
    7
    Альмквист
    13
    Доргу
    10
    Уден
    10
    Уден
    13
    Доргу
    5
    Н'Дика
    3
    Хейзен
    3
    Хейзен
    5
    Н'Дика
    2
    Карсдорп
    19
    Челик
    19
    Челик
    2
    Карсдорп
    52
    Бове
    22
    Ауа
    22
    Ауа
    52
    Бове
    59
    Залевски
    92
    Эль-Шаарави
    92
    Эль-Шаарави
    59
    Залевски
    35
    Бальданци
    21
    Дибала
    21
    Дибала
    35
    Бальданци
    Остались в запасе
    Лечче
    Рома
    8
    Хамза Рафья
    ЦП
    21
    Федерико Бранколини
    ВР
    40
    Яспер Самоойя
    ВР
    23
    Себастьян Эспозито
    ЦЗ
    59
    Ахмед Туба
    ЦЗ
    18
    Медон Бериша
    ЦП
    16
    Жоан Гонсалес
    ЦП
    50
    Сантьяго Пьеротти
    ПВ
    45
    Рарес Бурнете
    ЦФ
    Главный тренер
    Лука Готти
    63
    Пьетро Боер
    ВР
    1
    Руй Патрисиу
    ВР
    6
    Крис Смоллинг
    ЦЗ
    14
    Диего Льоренте
    ЦЗ
    61
    Никколо Писилли
    ЦП
    20
    Ренату Саншеш
    ЦП
    67
    Жоау Кошта
    ПВ
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    Остались в запасе
    8
    Хамза Рафья
    ЦП
    21
    Федерико Бранколини
    ВР
    40
    Яспер Самоойя
    ВР
    23
    Себастьян Эспозито
    ЦЗ
    59
    Ахмед Туба
    ЦЗ
    18
    Медон Бериша
    ЦП
    16
    Жоан Гонсалес
    ЦП
    50
    Сантьяго Пьеротти
    ПВ
    45
    Рарес Бурнете
    ЦФ
    Остались в запасе
    63
    Пьетро Боер
    ВР
    1
    Руй Патрисиу
    ВР
    6
    Крис Смоллинг
    ЦЗ
    14
    Диего Льоренте
    ЦЗ
    61
    Никколо Писилли
    ЦП
    20
    Ренату Саншеш
    ЦП
    67
    Жоау Кошта
    ПВ
    Главный тренер
    Лука Готти
    Главный тренер
    Даниэле Де Росси
    Статистика матча Лечче - Рома
    3
    2
    Всего ударов по воротам
    27
    10
    Удары в створ
    6
    3
    Владение мячом %
    40
    60
    Желтые карточки
    3
    2
    Угловые удары
    8
    4
    Нарушения
    9
    12
    Офсайды
    2
    0
    Количество передач
    330
    514
    Сейвы
    4
    6
    Точность передач %
    74
    80
    Удары мимо ворот
    12
    6
    Блокированные удары
    9
    1
    Удары из пределов штрафной
    14
    5
    Удары из-за пределов штрафной
    13
    5
    xG (ожидаемые голы)
    1.89
    1.49
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Ромы», 30-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 апреля 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Рома»

    «Лечче» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.04.2024 09:50
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