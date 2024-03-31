Реал
31.03.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
Испания. Примера, 30 тур
2 : 0
Матч завершен
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Атлетик
8' Родриго
73' Родриго
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
(К) ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Даниэль Карвахаль
ПЗ
18
Орельен Чуамени
ОП
15
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
21
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
(К) ПЗ
6
Микель Весга
ОП
24
Беньят Прадос
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
12
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
30
Фран Гонсалес
ВР
25
Кепа
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
12
Эдуардо Камавинга
ЦП
24
Арда Гюлер
АП
17
Лукас
ПВ
14
Хоселу
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
19
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
30
Унаи Гомес
АП
10
Икер Муньяин
АП
23
Аду Арес
ПВ
20
Асьер Вильялибре
ЦФ
22
Рауль Гарсия
ЦФ
4-1-3-2
13
Лунин
23
Менди
6
Начо
22
Рюдигер
2
Карвахаль
18
Чуамени
15
Вальверде
8
Кроос
5
Беллингем
21
Диас
11
Родриго
4-1-1-2-2
13
Агирресабала
18
де Маркос
4
Паредес
5
Альварес
15
Леке
6
Весга
24
Прадос
7
Беренгер
8
Сансет
12
Гурусета
9
Уильямс
2
Карвахаль
3
Милитао
3
Милитао
2
Карвахаль
11
Родриго
10
Модрич
10
Модрич
11
Родриго
8
Кроос
12
Камавинга
12
Камавинга
8
Кроос
15
Вальверде
17
Лукас
17
Лукас
15
Вальверде
21
Диас
14
Хоселу
14
Хоселу
21
Диас
18
де Маркос
17
Бершиче
17
Бершиче
18
де Маркос
5
Альварес
3
Вивиан
3
Вивиан
5
Альварес
24
Прадос
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
24
Прадос
8
Сансет
10
Муньяин
10
Муньяин
8
Сансет
12
Гурусета
23
Арес
23
Арес
12
Гурусета
Остались в запасе
Реал
Атлетик
30
Фран Гонсалес
ВР
25
Кепа
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
24
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Унаи Симон
ВР
19
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
21
Андер Эррера
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
30
Унаи Гомес
АП
20
Асьер Вильялибре
ЦФ
22
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
30
Фран Гонсалес
ВР
25
Кепа
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
24
Арда Гюлер
АП
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
19
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
21
Андер Эррера
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
30
Унаи Гомес
АП
20
Асьер Вильялибре
ЦФ
22
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал - Атлетик
2
1
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Атлетик», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «ОККО».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».