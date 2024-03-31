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    • «Ливерпуль» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    «Ливерпуль» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    Ливерпуль
    31.03.2024, воскресенье, 16:00
    Англия. Премьер-лига, 30 тур
    2 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Брайтон
    27' Л. Диас
    65' М. Салах
    2' Д. Уэлбек
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ливерпуль
    62
    Куивин Келлехер
    ВР
    78
    Джарел Куанса
    ЦЗ
    4
    Вирджил ван Дейк
    (К) ЦЗ
    2
    Джо Гомес
    ЦЗ
    84
    Конор Брэдли
    ПЗ
    3
    Ватару Эндо
    ОП
    10
    Алексис Мак Аллистер
    ЦП
    8
    Доминик Собослаи
    АП
    7
    Луис Диас
    ЛВ
    11
    Мохамед Салах
    ПВ
    9
    Дарвин Нуньес
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрген Клопп
    Брайтон
    1
    Барт Вербрюгген
    ВР
    30
    Первис Эступиньян
    ЛЗ
    29
    Ян Паул ван Хеке
    ЦЗ
    34
    Йоэл Велтман
    ЦЗ
    5
    Льюис Данк
    (К) ЦЗ
    2
    Тарик Лэмпти
    ПЗ
    15
    Якуб Модер
    ЦП
    20
    Карлос Балеба
    ЦП
    13
    Паскаль Гросс
    ЦП
    24
    Симон Адингра
    ЛВ
    18
    Дэнни Уэлбек
    ЦФ
    Главный тренер
    Роберто Де Дзерби
    Ливерпуль
    13
    Адриан
    ВР
    21
    Константинос Цимикас
    ЛЗ
    5
    Ибраима Конате
    ЦЗ
    38
    Райан Гравенберх
    ЦП
    53
    Джеймс Макконнелл
    ЦП
    42
    Бобби Кларк
    ЦП
    19
    Харви Эллиот
    АП
    18
    Коди Гакпо
    ЛВ
    76
    Джейден Даннс
    ЦФ
    Брайтон
    23
    Джейсон Стил
    ВР
    19
    Валентин Барко
    ЛЗ
    4
    Адам Уэбстер
    ЦЗ
    3
    Игор
    ЦЗ
    48
    Сами Шушане
    ЦП
    40
    Факундо Буонанотте
    АП
    14
    Адам Лаллана
    АП
    31
    Ансу Фати
    ЛВ
    28
    Эван Фергюсон
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    62
    Келлехер
    78
    Куанса
    4
    ван Дейк
    2
    Гомес
    84
    Брэдли
    3
    Эндо
    10
    Мак Аллистер
    7
    Диас
    8
    Собослаи
    11
    Салах
    9
    Нуньес
    3-2-3-1-1
    1
    Вербрюгген
    29
    ван Хеке
    34
    Велтман
    5
    Данк
    2
    Лэмпти
    30
    Эступиньян
    15
    Модер
    20
    Балеба
    13
    Гросс
    24
    Адингра
    18
    Уэлбек
    8
    Собослаи
    38
    Гравенберх
    38
    Гравенберх
    8
    Собослаи
    9
    Нуньес
    19
    Эллиот
    19
    Эллиот
    9
    Нуньес
    7
    Диас
    18
    Гакпо
    18
    Гакпо
    7
    Диас
    30
    Эступиньян
    19
    Барко
    19
    Барко
    30
    Эступиньян
    2
    Лэмпти
    40
    Буонанотте
    40
    Буонанотте
    2
    Лэмпти
    15
    Модер
    14
    Лаллана
    14
    Лаллана
    15
    Модер
    24
    Адингра
    28
    Фергюсон
    28
    Фергюсон
    24
    Адингра
    Остались в запасе
    Ливерпуль
    Брайтон
    13
    Адриан
    ВР
    21
    Константинос Цимикас
    ЛЗ
    5
    Ибраима Конате
    ЦЗ
    53
    Джеймс Макконнелл
    ЦП
    42
    Бобби Кларк
    ЦП
    76
    Джейден Даннс
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрген Клопп
    23
    Джейсон Стил
    ВР
    4
    Адам Уэбстер
    ЦЗ
    3
    Игор
    ЦЗ
    48
    Сами Шушане
    ЦП
    31
    Ансу Фати
    ЛВ
    Главный тренер
    Роберто Де Дзерби
    Остались в запасе
    13
    Адриан
    ВР
    21
    Константинос Цимикас
    ЛЗ
    5
    Ибраима Конате
    ЦЗ
    53
    Джеймс Макконнелл
    ЦП
    42
    Бобби Кларк
    ЦП
    76
    Джейден Даннс
    ЦФ
    Остались в запасе
    23
    Джейсон Стил
    ВР
    4
    Адам Уэбстер
    ЦЗ
    3
    Игор
    ЦЗ
    48
    Сами Шушане
    ЦП
    31
    Ансу Фати
    ЛВ
    Главный тренер
    Юрген Клопп
    Главный тренер
    Роберто Де Дзерби
    Статистика матча Ливерпуль - Брайтон
    5
    3
    Всего ударов по воротам
    30
    9
    Удары в створ
    8
    3
    Владение мячом %
    55
    45
    Желтые карточки
    5
    3
    Угловые удары
    8
    4
    Нарушения
    20
    6
    Офсайды
    5
    3
    Количество передач
    573
    461
    Сейвы
    2
    6
    Точность передач %
    88
    85
    Удары мимо ворот
    12
    4
    Блокированные удары
    10
    2
    Удары из пределов штрафной
    20
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    10
    2
    xG (ожидаемые голы)
    2.78
    0.44
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Брайтона», 30-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль»«Брайтон»

    «Ливерпуль» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    31.03.2024 11:41
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